Офис генерального прокурора Украины заявил, что в ходе расследования взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" не установлены никакие доказательства причастности украинского государства, его органов власти или должностных лиц к диверсии. Соответствующее заявление последовало после новых процессуальных действий в Германии по делу о подрыве газопроводов.

Причастна ли Украина к подрыву "Северных потоков". Фото из открытых источников

В прокуратуре подчеркнули, что украинские правоохранители продолжают досудебное расследование. В рамках производства продолжаются допросы свидетелей, сбор информации и другие процессуальные меры, необходимые для установления всех обстоятельств инцидента.

"Отмечаем: выдвижение обвинения является процессуальным решением стороны обвинения и не является установлением вины лица или окончательной оценкой обстоятельств уголовного производства", – говорится в заявлении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что по результатам проведенной работы не выявлены факты, свидетельствующие о причастности Украины или ее представителей к организации или выполнению подрыва.

Заявление украинской стороны прозвучало после того, как Федеральная прокуратура Германии сообщила о предъявлении обвинений гражданину Украины Сергею Кузнецову по делу о подрыве газопроводов. В Берлине заявили, что по версии следствия он и другие участники группы действовали как украинские военнослужащие. Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отрицал причастность Украины к взрывам на "Северных потоках".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская эротическая модель могла взорвать "Северный поток".

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