Чи потрібно у Києві копати вигрібні ями: «Київводоканал» пояснив ситуацію
Чи потрібно у Києві копати вигрібні ями: «Київводоканал» пояснив ситуацію

Комунальники запевняють, що поки випадків повного або часткового замерзання каналізаційних труб не зафіксовано

29 січня 2026, 19:13
Автор:
Маламура Сергій

Київські комунальники прокоментували публікації у ЗМІ та соцмережах про те, що каналізаційні мережі можуть замерзнути, тому нібито потрібно масово облаштовувати вигрібні ями та вуличні туалети. 

Чи потрібно у Києві копати вигрібні ями: «Київводоканал» пояснив ситуацію

У Києві важка ситуація з енергетикою. Фото: з відкритих джерел

Фахівці підприємства "Київводоканал" запевняють, що каналізаційні труби, які вони обслуговують, прокладені глибше рівня промерзання ґрунту. 

"Стічні води мають плюсову температуру і постійно рухаються — тому замерзнути такі мережі не можуть. Також важливе уточнення, про яке часто забувають: труби, які йдуть безпосередньо від будинку до першого каналізаційного колодязя, належать до внутрішньобудинкових систем. Їхній стан і обслуговування — відповідальність балансоутримувачів будинків, а не Київводоканалу", — наголосили комунальники.

"Київводоканал" також запевняє, що у мікрорайоні Троєщина та загалом у Києві каналізаційні мережі працюють стабільно, у штатному режимі й забезпечують безперервне водовідведення, зокрема і під час відключень електроенергії. 

"Наразі випадків повного або часткового замерзання каналізаційних труб не зафіксовано. Ідея облаштування тимчасових вуличних туалетів чи вигрібних ям не є доцільною і не має під собою реальних підстав. Просимо довіряти офіційній інформації та не піддаватися паніці. Ми постійно контролюємо роботу мереж і інформуємо про реальний стан справ", — йдеться у заяві.

Як повідомляв портал "Коментарі", висока представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас попередила про різке погіршення гуманітарної ситуації в Україні, спричинене постійними ракетними та дроновими ударами з боку Росії. Про це вона заявила у Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ країн ЄС.

За словами Каллас, масовані атаки російських військ по об’єктах енергетичної інфраструктури відбуваються саме в період сильних морозів, що суттєво ускладнює життя цивільного населення.



Джерело: https://www.facebook.com/vodokanal/?locale=uk_UA
