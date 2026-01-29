Нужно ли в Киеве копать выгребные ямы: «Киевводоканал» объяснил ситуацию

Киевские коммунальщики прокомментировали публикации в СМИ и соцсетях о том, что канализационные сети могут замерзнуть, поэтому, якобы, нужно массово обустраивать выгребные ямы и уличные туалеты.

В Киеве тяжелая ситуация с энергетикой. Фото: из открытых источников

Специалисты предприятия "Киевводоканал" уверяют, что обслуживаемые ими канализационные трубы проложены глубже уровня промерзания грунта.

"Сточные воды имеют плюсовую температуру и постоянно двигаются – поэтому замерзнуть такие сети не могут. Также важно уточнение, о котором часто забывают: трубы, идущие непосредственно от дома к первому канализационному колодцу, относятся к внутридомовым системам. Их состояние и обслуживание – ответственность балансодержателей домов, а не Киевводоканала", — подчеркнули коммунальщики.

"Киевводоканал" также уверяет, что в микрорайоне Троещина и в целом в Киеве канализационные сети работают стабильно, в штатном режиме и обеспечивают непрерывный водоотвод, в том числе и при отключении электроэнергии.

"Пока случаев полного или частичного замерзания канализационных труб не зафиксировано. Идея обустройства временных уличных туалетов или выгребных ям нецелесообразна и не имеет под собой реальных оснований. Просим доверять официальной информации и не поддаваться панике. Мы постоянно контролируем работу сетей и информируем о реальном положении дел", — говорится в заявлении.

Как сообщал портал "Комментарии", высокая представительница Европейского Союза по внешней политике и безопасности Кая Каллас предупредила о резком ухудшении гуманитарной ситуации в Украине, вызванном постоянными ракетными и дроновыми ударами со стороны России. Об этом она заявила в Брюсселе перед заседанием министров иностранных дел стран ЕС.

По словам Каллас, массированные атаки российских войск по объектам энергетической инфраструктуры происходят именно в период сильных морозов, что существенно усложняет жизнь гражданского населения.