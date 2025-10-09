Чи отримає Трамп Нобелівську премію миру: чому це для нього вкрай важливо

За бажанням президента США Дональда Трампа отримати Нобелівську премію миру приховується комплекс відповідних причин. Одна із ключових – це особливе ставлення Дональда Трампа до свого попередника Барака Обами. Таку думку висловив політолог, викладач Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка, експерт з міжнародної політики Петро Олещук.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Експерт говорить, що Трамп завжди підкреслював негативне ставлення, як до самого Обами, так і до його політики. При тому якраз у Обами Нобелівська премія миру є. Відповідно Трамп вважає, що він кращий президент, ніж Обама. Відповідно він повинен мати Нобелівську премію миру. Крім того він дуже багато уваги приділяє різноманітним миротворчим процесам.

"Трамп постійно наголошує на тому яку кількість мирних угод він досягнув і, очевидно, він вважає, що це є достойним відображенням його внеску у миротворчий процес. Недарма він постійно наголошує, що він президент-миротворець. І, відповідно, це має бути певним чином відзначено", – зазначив Петро Олещук.

Оцінюючи вірогідність того, чи отримає Трамп цього року Нобелівську премію миру, то, на думку політолога, це видається малоймовірним.

"Загалом серед номінантів можуть бути люди, яких широка громадськість не знає. Останнім часом це трапляється. Нобелівську премію миру дають не політикам, а громадським діячам. Звичайно все може змінитися, але на сьогодні ніхто не говорить що у Трампа є висока вірогідність отримати Нобелівську премію миру", – констатував експерт.

Нагадаємо, переможця цьогорічної Нобелівської премії миру мають оголосити в Осло вже 10 жовтня.

