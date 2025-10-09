Чи отримає Трамп Нобелівську премію миру: чому це для нього вкрай важливо

Рубрики
За бажанням президента США Дональда Трампа отримати Нобелівську премію миру приховується комплекс відповідних причин. Одна із ключових – це особливе ставлення Дональда Трампа до свого попередника Барака Обами. Таку думку висловив політолог, викладач Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка, експерт з міжнародної політики Петро Олещук.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Експерт говорить, що Трамп завжди підкреслював негативне ставлення, як до самого Обами, так і до його політики. При тому якраз у Обами Нобелівська премія миру є. Відповідно Трамп вважає, що він кращий президент, ніж Обама. Відповідно він повинен мати Нобелівську премію миру. Крім того він дуже багато уваги приділяє різноманітним миротворчим процесам.
Оцінюючи вірогідність того, чи отримає Трамп цього року Нобелівську премію миру, то, на думку політолога, це видається малоймовірним.
Нагадаємо, переможця цьогорічної Нобелівської премії миру мають оголосити в Осло вже 10 жовтня.
