Получит ли Трамп Нобелевскую премию мира: почему это для него очень важно
commentss НОВОСТИ Все новости

Получит ли Трамп Нобелевскую премию мира: почему это для него очень важно

Противоречивый стиль руководства помешал премии мира, однако Трамп все еще надеется получить признание мира

9 октября 2025, 15:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

За желанием президента США Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира скрывается комплекс соответствующих причин. Одна из ключевых – это особое отношение Дональда Трампа к своему предшественнику Бараку Обаме. Такое мнение высказал политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук.

Получит ли Трамп Нобелевскую премию мира: почему это для него очень важно

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт говорит, что Трамп всегда подчеркивал негативное отношение как к самому Обаме, так и к его политике. При этом как раз у Обамы Нобелевская премия мира есть. Соответственно, Трамп считает, что он лучший президент, чем Обама. Соответственно, он должен иметь Нобелевскую премию мира. Кроме того, он очень много внимания уделяет разнообразным миротворческим процессам.

"Трамп постоянно отмечает то, какое количество мирных соглашений он достиг и, очевидно, он считает, что это достойное отражение его вклада в миротворческий процесс. Недаром он постоянно подчеркивает, что он президент-миротворец. И, соответственно, это должно быть определенно отмечено", – отметил Петр Олещук.

Оценивая вероятность того, получит ли Трамп в этом году Нобелевскую премию мира, то, по мнению политолога, это кажется маловероятным.

"В целом среди номинантов могут быть люди, которых широкая общественность не знает. В последнее время это случается. Нобелевскую премию мира дают не политикам, а общественным деятелям. Конечно все может измениться, но на сегодняшний день никто не говорит, что у Трампа есть высокая вероятность получить Нобелевскую премию мира", – констатировал эксперт.

Напомним, победителя нынешней Нобелевской премии мира должны объявить в Осло уже 10 октября.

Читайте на портале "Комментарии" — пылкая дружба завершилась: какое послание от Трампа так и не получил Путин.




