Чи очікувати водіям новий стрибок цін на пальне

Українці живуть в сподіванні, що пальне подешевшає. Чи є позитивні сигнали, що таке може відбутися? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Паливо. Фото: з відкритих джерел

Після атак на російські НПЗ Росія змушена збільшувати закупівлі готового пального за кордоном

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін зазначив, ціна дизельного пального в Україні може наблизитися до 100 гривень за літр, якщо удари по російських нафтопереробних заводах продовжаться.

"Припускаю, що цінова криза в 100 гривень, яку всі боялися, з продовженням ударів по російських НПЗ може повернутися і прийти до нас. Це випливає з котирування, яке ми зараз бачимо. В п'ятницю (7 серпня – ред.) за тонну газойлю було 1150 доларів, а зараз вже 1254 доларів. Це 104 долари на тонні. На секундочку, це грубо 5 гривень на літрі", — сказав експерт.

Він пояснив подорожчання тим, що після атак на російські НПЗ Росія змушена збільшувати закупівлі готового пального за кордоном. При цьому вона виходить на ті ж самі ринки, де закуповує ресурс Україна.

"Якщо ми будемо далі активно бити по російській нафтопереробці, як ми почали це активно робити останніми днями, по 2-3 НПЗ на день, відповідно, Росія буде більше купувати у Європи пальне, там же, де ми його купуємо. Відповідно, там його буде менше, а ціна буде зростати", — зазначив Льоушкін.

За його словами, Україна переважно купує пальне в південному напрямку. Зокрема в Румунії, Греції, Болгарії та Туреччині. Саме за цей ресурс РФ зараз активно конкурує з українськими імпортерами.

"Росія сюди лізе зі своїми грошима, зі своїми обсягами. Вони викуповують усе як пилососи. У них грошей просто більше. Вони ціну більшу платять. Їм держава паливний демпфер (державний інструмент стабілізації внутрішніх цін на пальне – ред.) дає, доплачує. Тобто ми, чисто як в економіці, за закупівлею пального програємо росіянам, на жаль", — сказав Льоушкін.

Ціни на пальне в Україні рухаються паралельно зі світовими

Експерт паливного ринку Сергій Куюн в інтерв’ю "24 Каналу" зазначив, подорожчання пального підвищує собівартість продукції, однак саме по собі не дає підстав для різкого стрибка цін.

"Дуже перебільшене значення пального для тарифів на перевезення, для собівартості аграрної й промислової продукції. Навіть таке підняття – це якісь лічені відсотки від підвищення собівартості їжі, промислових товарів, перевезень", – зазначив експерт.

Він зауважує, що ціни на пальне в Україні рухаються паралельно зі світовими: як злети, так і падіння. Однак він не спостерігає подібної динаміки в цінах на продукти.

"Пікових було два-три місяці, але ж потім ціна впала у червні на 20+ гривень слідом за світовими цінами. А от щоб щось в магазині дешевшало… Там дуже багато позицій, звісно, я не можу за все говорити. Але те, що я купую, то не бачу, щоб дешевшало. Воно завжди реально тільки дорожчає", – говорить Сергій Куюн.

На думку експерта, попри значну вартість пального нині, вона піде вниз, оскільки світ не може жити за такими цінами. Сергій Куюн припускає, що вони можуть відкотитися нижче рівня, який був до початку війни в Ірані. Однак висловив сумнів, що цього ж можна очікувати щодо цін на продукти.

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