Ждать ли водителям новый скачок цен на топливо

Украинцы живут в надежде, что топливо подешевеет. Есть ли положительные сигналы, что может произойти? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Топливо. Фото: из открытых источников

После атак на российские НПЗ Россия вынуждена увеличивать закупки готового горючего за границей

Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин отметил, что цена дизельного горючего в Украине может приблизиться к 100 гривен за литр, если удары по российским нефтеперерабатывающим заводам продолжатся.

"Предполагаю, что ценовой кризис в 100 гривен, который все боялись, с продолжением ударов по российским НПЗ может вернуться и прийти к нам. Это следует из котировки, которую мы сейчас видим. В пятницу (7 августа – ред.) за тонну газойля было 1150 долларов, а сейчас уже 1254 долларов. Это 1254 долларов. 5 гривен на литре", — сказал эксперт.

Он объяснил удорожание тем, что после атак на российские НПЗ Россия вынуждена увеличивать закупки готового горючего за рубежом. При этом она выходит на те же рынки, где закупает ресурс Украина.

"Если мы будем дальше активно бить по российской нефтепереработке, как мы начали это активно делать в последние дни, по 2-3 НПЗ в день, соответственно, Россия будет больше покупать у Европы горючее, там же, где мы его покупаем. Соответственно, там его будет меньше, а цена будет расти", — отметил Леушкин.

По его словам, Украина преимущественно покупает горючее в южном направлении. В частности, в Румынии, Греции, Болгарии и Турции. Именно этот ресурс РФ сейчас активно конкурирует с украинскими импортерами.

"Россия сюда лезет со своими деньгами, со своими объемами. Они выкупают все как пылесосы. У них денег просто больше. Они цену большую платят. Им государство топливный демпфер (государственный инструмент стабилизации внутренних цен на топливо – ред.) дает, доплачивает. То есть мы, чисто как в экономике, за закупку" Левкин.

Цены на топливо в Украине двигаются параллельно с мировыми

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн в интервью "24 Каналу" отметил, что подорожание топлива повышает себестоимость продукции, однако само по себе не дает оснований для резкого скачка цен.

"Очень преувеличено значение горючего для тарифов на перевозку, для себестоимости аграрной и промышленной продукции. Даже такое повышение – это какие-то считанные проценты от повышения себестоимости пищи, промышленных товаров, перевозок", – отметил эксперт.

Он отмечает, что цены на топливо в Украине двигаются параллельно мировым: как взлеты, так и падения. Однако он не наблюдает подобной динамики в ценах на продукты.

"Пиковых было два-три месяца, но потом цена упала в июне на 20 гривен вслед за мировыми ценами. А чтобы что-то в магазине дешевело… Там очень много позиций, конечно, я не могу за все говорить. Но то, что я покупаю, не вижу, чтобы дешевело. Оно всегда реально только дорожает", – говорит Сергей Куюн.

По мнению эксперта, несмотря на значительную стоимость горючего, она пойдет вниз, поскольку мир не может жить по таким ценам. Сергей Куюн предполагает, что они могут откатиться ниже уровня, который был до начала войны в Иране. Однако выразил сомнение, что этого же можно ожидать в отношении цен на продукты.

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