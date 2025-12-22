Чи можуть удари по танкерах призвести до "згортання" тіньового флоту РФ: що вражає

Україна вперше публічно визнала атаки на нафтові танкери російського "тіньового флоту". Чотири судна були уражені дронами в Чорному та Середземному морях. Про це повідомляє NYT. За останні тижні українські дрони атакували чотири нафтові танкери, пов’язані з російським "тіньовим флотом", який допомагає Москві обходити міжнародні санкції. Чи можуть удари по танкерах призвести до "згортання" тіньового флоту РФ? Видання "Коментарі" з цим питанням звернулося до експертів.

Удари по нафтових танкерах. Фото: із відкритих джерел

Окремі судноплавні компанії вже публічно заявляють про вихід з російських контрактів

Політичний та військовий аналітик Олександр Кондратенко так прокоментував ситуацію:

"Публічне визнання Україною атак на нафтові танкери російського “тіньового флоту” – це не просто інформаційний привід і не епізод військової хроніки. Фактично ми бачимо новий тип економічного стримування, де війна виходить за межі фронту й переходить у площину глобальної логістики та ризиків".

Експерт говорить, що російський тіньовий флот – це основа здатності Кремля фінансувати війну в умовах санкцій. За різними оцінками, йдеться про сотні, а подекуди – майже тисячу танкерів, які перевозять нафту під зручними прапорами, без нормального страхування, через компанії-прокладки. Саме вони дозволили Росії після 2022 року перенаправити потоки нафти з Європи в Азію – передусім до Китаю та Індії – і тим самим уникнути фінансового шоку.

"Атаки українських дронів по цих суднах змінюють ключовий параметр усієї схеми – відчуття безпеки. Довгий час тіньовий флот існував у сірій зоні: формально – цивільні судна, фактично – елемент воєнної економіки РФ. Удари по танкерах руйнують цю ілюзію нейтральності. Судно з російською нафтою більше не є “поза війною”, навіть якщо воно перебуває далеко від Чорного моря. Чи призведе це до швидкого згортання тіньового флоту? Ні – і тут важливо не створювати завищених очікувань. Росія накопичила значний “запас міцності”: старі судна, альтернативні маршрути, готовність працювати без страхування або з напівлегальними страховими схемами. Проте удари дронів працюють не як рубильник, а як повільна економічна отрута", – зауважив Олександр Кондратенко.

Він наголошує, ключовий ефект – зростання вартості ризику. Для судновласників це означає дорожче страхування або його повну відсутність, складніші переговори з портами, небажання екіпажів працювати на таких рейсах. Для трейдерів – більші знижки на російську нафту. Для Кремля – зменшення чистого прибутку з кожного бареля. Росія вже продає нафту дешевше ринку; тепер ця знижка може ще поглиблюватися.

"Показовим є те, що окремі судноплавні компанії вже публічно заявляють про вихід з російських контрактів, посилаючись не на політичні, а на суто бізнес-причини: загрози, які не компенсуються доходами. Це дуже важливий сигнал. Коли навіть цинічний глобальний ринок починає вважати співпрацю з РФ токсичною – це означає, що стратегія працює", – зазначив аналітик.

Окремо він радить згадати роль США та західної політики загалом. Тіньовий флот не виник за одну ніч – він став наслідком половинчастого санкційного підходу, де акцент робився на ціні на нафту, але не на інфраструктурі її доставки. Відсутність жорсткого тиску на великі російські нафтові компанії та толерування закупівель з боку Індії й Китаю створили простір для масштабних обхідних схем. Фактично Росії дозволили зберегти експорт, просто змінивши логістику.

"Українські удари по танкерах – це спроба заповнити цю прогалину силовим шляхом. І, якщо такі дії стануть системними, вони можуть мати довгостроковий ефект: не у вигляді колапсу флоту, а у вигляді поступового зменшення нафтових доходів РФ, що в умовах затяжної війни є критичним фактором. У підсумку, ми бачимо не “атаку на судна”, а атаку на модель виживання російської економіки під санкціями. Це складна, ризикована, але логічна стратегія. І головне – вона б’є не по символах, а по грошах. А саме гроші, зрештою, визначають тривалість і інтенсивність будь-якої війни", – констатував Олександр Кондратенко.

Україна надсилає важливий посил власникам танкерів

Колишній працівник СБУ (у 2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак відразу звернув увагу, що Україна фактично вийшла за межі своєї юрисдикції. І це не може не радувати.

"Тобто ми не тільки у Чорному морі російські танкери зупиняємо, а й зупиняємо їх у Середземному морі і в Атлантичному океані. Зокрема, поблизу узбережжя Сенегалу, Дакару, де було уражено турецький нафтовий танкер. Це великий сигнал і велика спроба показати власникам нафтових танкерів, що у випадку, якщо ви будете й надалі заходити у російські порти, купляти російську нафту, то у ваших танкерів будуть проблеми. Ви їх будете втрачати поступово, один за одним", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

При цьому Іван Ступак зауважує, що танкери коштують величезних грошей. Найдешевший танкер, якому 20 років коштує 17 млн доларів.

"Тобто достатньо двох-трьох ударів по такому танкеру і він перестає бути актуальним, тому що просто розсипається. І власник втрачає гроші в майбутньому. Тому набагато простіше буде не заходити більше до російських портів, не купляти більше російську нафту. Саме такий посил цими операціями Україна намагається дати. Я дійсно хочу бачити, щоб географія таких ударів розширялася, а кількість компаній, які раніше вивозили російську нафту, тільки зменшувалася", – підсумував експерт.

