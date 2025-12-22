Могут ли удары по танкерам привести к "сворачиванию" теневого флота РФ: что поражает

Украина впервые публично признала атаки на нефтяные танкеры российского "теневого флота". Четыре судна были поражены дронами в Черном и Средиземном морях. Об этом сообщает NYT. За последние недели украинские дроны атаковали четыре нефтяных танкера, связанных с российским "теневым флотом", который помогает Москве обходить международные санкции. Могут ли удары по танкерам привести к "сворачиванию" теневого флота РФ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Удары по нефтяных танкерах. Фото: из открытых источников

Отдельные судоходные компании уже публично заявляют о выходе из российских контрактов

Политический и военный аналитик Александр Кондратенко так прокомментировал ситуацию:

"Публичное признание Украиной атак на нефтяные танкеры российского теневого флота – это не просто информационный повод и не эпизод военной хроники. Фактически мы видим новый тип экономического сдерживания, где война выходит за пределы фронта и переходит в плоскость глобальной логистики и риска".

Эксперт говорит о том, что российский теневой флот – основа способности Кремля финансировать войну в условиях санкций. По разным оценкам, речь идет о сотнях, а иногда – около тысячи танкеров, перевозящих нефть под удобными флагами, без нормального страхования, через компании-прокладки. Именно они позволили России после 2022-го перенаправить потоки нефти из Европы в Азию – прежде всего в Китай и Индию – и тем самым избежать финансового шока.

"Атаки украинских дронов по этим судам меняют ключевой параметр всей схемы – ощущение безопасности. Долгое время теневой флот существовал в серой зоне: формально – гражданские суда, фактически – элемент военной экономики РФ. Удары по танкерам разрушают эту иллюзию нейтральности. Судно с российской нефтью больше не является "вне войны", даже если оно находится далеко от Черного моря. Приведет ли это к быстрому сворачиванию теневого флота? Нет – и здесь важно не создавать завышенные ожидания. Россия накопила значительный запас прочности: старые суда, альтернативные маршруты, готовность работать без страхования или с полулегальными страховыми схемами. Однако удары дронов работают не как рубильник, а как медленный экономический яд", – отметил Александр Кондратенко.

Он отмечает, что ключевой эффект – рост стоимости риска. Для судовладельцев это означает более дорогое страхование или его полное отсутствие, более сложные переговоры с портами, нежелание экипажей работать на таких рейсах. Для трейдеров – большие скидки на российскую нефть. Для Кремля – уменьшение чистой прибыли с каждого барреля. Россия уже продает нефть дешевле рынка; теперь эта скидка может еще углубляться.

"Показательно то, что отдельные судоходные компании уже публично заявляют о выходе из российских контрактов, ссылаясь не на политические, а на сугубо бизнес-причины: угрозы, которые не компенсируются доходами. Это очень важный сигнал. Когда даже циничный глобальный рынок начинает считать сотрудничество с РФ токсичным – это значит, что стратегия работает", – отметил аналитик.

Отдельно он советует вспомнить роль США и политики в целом. Теневой флот не возник за одну ночь – он стал следствием половинчатого санкционного подхода, где акцент делался на цене нефти, но не на инфраструктуре ее доставки. Отсутствие жесткого давления на крупные российские нефтяные компании и толерантность по закупкам со стороны Индии и Китая создали пространство для масштабных обходных схем. Фактически России разрешили сохранить экспорт, просто изменив логистику.

"Украинские удары по танкерам – это попытка восполнить этот пробел силовым путем. И если такие действия станут системными, они могут иметь долгосрочный эффект: не в виде коллапса флота, а в виде постепенного уменьшения нефтяных доходов РФ, что в условиях затяжной войны является критическим фактором. В итоге, мы видим не атаку на суда, а атаку на модель выживания российской экономики под санкциями. Это сложная, рискованная, но логичная стратегия. И главное – она бьет не по символам, а по деньгам. А именно деньги, наконец, определяют продолжительность и интенсивность любой войны", – констатировал Александр Кондратенко.

Украина присылает важный посыл владельцам танкеров

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по национальной обороне безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак сразу обратил внимание, что Украина фактически вышла за пределы своей юрисдикции. И это не может не радовать.

"То есть мы не только в Черном море российские танкеры останавливаем, но и останавливаем их в Средиземном море и в Атлантическом океане. В частности, у побережья Сенегала, Дакара, где был поражен турецкий нефтяной танкер. Это большой сигнал и большая попытка показать владельцам нефтяных танкеров, что в случае, если вы будете и дальше заходить в российские порты, покупать российскую нефть, то у ваших танкеров будут проблемы. Вы их будете терять постепенно, один за другим", – отметил собеседник портала "Комментарии".

При этом Иван Ступак отмечает, что танкеры стоят огромных денег. Самый дешевый танкер, которому 20 лет стоит 17 млн. долларов.

"То есть достаточно двух-трех ударов по такому танкеру, и он перестает быть актуальным, потому что просто рассыпается. И владелец теряет деньги в будущем. Поэтому гораздо проще будет не заходить больше в российские порты, не покупать больше российскую нефть. Именно такой посыл этим операциям Украина пытается дать. Я действительно хочу видеть, чтобы география таких ударов расширялась, а количество компаний, ранее вывозивших российскую нефть, только уменьшалось", – подытожил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — какой кусок Украины хочет Путин: в НАТО раскрыли стратегические намерения РФ.



