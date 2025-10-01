Чи можна розраховувати на захист правоохоронців в Україні: що думають українці

Суспільне сприйняття спроможності правоохоронних органів захищати українців від незаконних посягань залишається неоднозначним. Як передає портал "Коментарі", про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Поліція. Фото: з відкритих джерел

Хоча 45,5% українців вважають, що правоохоронці не можуть належним чином їх захистити, 40,5% висловлюють впевненість у їхніх можливостях.

Соціологи звертають увагу, що ці показники свідчать про незначне покращення порівняно з початком 2022 року, коли 50% не довіряли правоохоронним органам та лише 38% вірили в їхню ефективність.

Як акцентують аналітики, ця динаміка свідчить про поступовий прогрес у зусиллях правоохоронних органів, ймовірно, під впливом адаптації до умов військового часу, посилених заходів безпеки та зростаючої взаємодії громадян із правоохоронними органами.

Громадське сприйняття ролі правоохоронних органів у підтримці громадського порядку покращилося з початку 2022 року, зокрема частка тих, хто оцінює їхню роботу як "швидшу, добру", зросла з 37% до 45,3%, тоді як негативні оцінки дещо знизилися.

Понад 40% оцінюють роботу правоохоронних органів як "швидшу, погану" або "дуже погану".

Центр Разумкова провів загальнонаціональне опитування спільно зі шведською Академією Фольке Бернадотта (FBA) у період з 6 по 16 грудня 2024 року, в якому взяли участь 3096 респондентів віком від 18 років.

