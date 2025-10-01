logo_ukra

Чи можна розраховувати на захист правоохоронців в Україні: що думають українці
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи можна розраховувати на захист правоохоронців в Україні: що думають українці

45,5% наших співвітчизників вважають, що правоохоронні органи не можуть належним чином їх захистити

1 жовтня 2025, 16:38
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Суспільне сприйняття спроможності правоохоронних органів захищати українців від незаконних посягань залишається неоднозначним. Як передає портал "Коментарі", про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Чи можна розраховувати на захист правоохоронців в Україні: що думають українці

Поліція. Фото: з відкритих джерел

Хоча 45,5% українців вважають, що правоохоронці не можуть належним чином їх захистити, 40,5% висловлюють впевненість у їхніх можливостях.

Соціологи звертають увагу, що ці показники свідчать про незначне покращення порівняно з початком 2022 року, коли 50% не довіряли правоохоронним органам та лише 38% вірили в їхню ефективність.

Як акцентують аналітики, ця динаміка свідчить про поступовий прогрес у зусиллях правоохоронних органів, ймовірно, під впливом адаптації до умов військового часу, посилених заходів безпеки та зростаючої взаємодії громадян із правоохоронними органами.

Громадське сприйняття ролі правоохоронних органів у підтримці громадського порядку покращилося з початку 2022 року, зокрема частка тих, хто оцінює їхню роботу як "швидшу, добру", зросла з 37% до 45,3%, тоді як негативні оцінки дещо знизилися.

Понад 40% оцінюють роботу правоохоронних органів як "швидшу, погану" або "дуже погану".

Центр Разумкова провів загальнонаціональне опитування спільно зі шведською Академією Фольке Бернадотта (FBA) у період з 6 по 16 грудня 2024 року, в якому взяли участь 3096 респондентів віком від 18 років.

громадяни України враховують реалії війни . Тому із розумінням підходять до зниження стандартів життя. При цьому наголошують, що якість життя в Україні оцінюється значно нижчою від світових стандартів. Про це свідчать дані другої хвилі дослідження добробуту в Україні, проведеного КМІС.



Джерело: https://fba.se/press/nyhetsarkiv/2025/ukrainares-syn-pa-sakerhet-under-kriget/
