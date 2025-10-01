logo

Можно ли рассчитывать на защиту правоохранителей в Украине: что думают украинцы

45,5% наших соотечественников считают, что правоохранительные органы не могут должным образом их защитить

1 октября 2025, 16:38
Общественное восприятие способности правоохранительных органов защищать украинцев от незаконных посягательств остается неоднозначным. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Можно ли рассчитывать на защиту правоохранителей в Украине: что думают украинцы

Полиция. Фото: из открытых источников

Хотя 45,5% украинцев считают, что правоохранительные органы не могут должным образом их защитить, 40,5% выражают уверенность в их возможностях.

Социологи обращают внимание, что эти показатели свидетельствуют о незначительное улучшении по сравнению с началом 2022 года, когда 50% не доверяли правоохранительным органам и только 38% верили в их эффективность.

Как акцентируют аналитики, эта динамика свидетельствует о постепенном прогрессе в усилиях правоохранительных органов, вероятно, под влиянием адаптации к условиям военного времени, усиленных мер безопасности и растущего взаимодействия граждан с правоохранительными органами.

Общественное восприятие роли правоохранительных органов в поддержании общественного порядка улучшилось с начала 2022 года, в частности доля тех, кто оценивает их работу как "скорее, хорошую", выросла с 37% до 45,3%, тогда как негативные оценки несколько снизились.

Более 40% оценивают работу правоохранительных органов как "скорее, плохую" или "очень плохую".

Центр Разумкова провел общенациональный опрос совместно со шведской Академией Фольке Бернадотта (FBA) в период с 6 по 16 декабря 2024 года, в котором приняли участие 3 096 респондентов в возрасте от 18 лет.

Читайте также на портале "Комментарии" — граждане Украины учитывают реалии войны. Поэтому с пониманием подходят к снижению стандартов жизни. При этом подчеркивают, что качество жизни в Украине оценивается значительно ниже мировых стандартов. Об этом свидетельствуют данные второй волны исследования благосостояния в Украине, проведенного КМИС.



Источник: https://fba.se/press/nyhetsarkiv/2025/ukrainares-syn-pa-sakerhet-under-kriget/
