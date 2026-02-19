Чи можна провести вибори під час війни: Зеленському запропонували несподіваний спосіб

Проведення виборів навіть в умовах війни можливе, якщо змінити підхід до організації процесу. Таку позицію висловив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю DW. На його переконання, українське суспільство вже довело свою стійкість: попри щоденні обстріли та небезпеку, люди продовжують працювати і жити, а отже здатні знайти можливість прийти на виборчі дільниці.

Фото: з відкритих джерел

Водночас Кулеба визнає, що традиційний формат голосування — з 8:00 до 20:00 в один день — у нинішніх реаліях навряд чи можливий. Альтернативою, на його думку, може стати багатоденне голосування з обов’язковими паузами під час повітряних тривог. Головною передумовою він називає політичну волю та згоду всередині країни — як серед громадян, так і серед представників влади. Якщо такий консенсус буде досягнутий, технічні рішення знайдуться.

Чергові президентські вибори в Україні планувалися на весну 2024 року, однак через повномасштабну агресію Росії їх не провели. Чинний президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що ключовим питанням залишається безпека. В інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану він зазначив: Україна теоретично готова організувати виборчий процес, але для цього необхідне щонайменше двомісячне припинення вогню.

За словами глави держави, у разі досягнення такого перемир’я він був би готовий ініціювати консультації з парламентом, навіть якщо ця ідея не має широкої підтримки. Водночас Зеленський підкреслив, що короткострокове припинення бойових дій не означатиме завершення війни, а лише створить тимчасове вікно можливостей для демократичної процедури.

Як вже писали "Коментарі", колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю Associated Press зробив низку критичних зауважень на адресу президента Володимира Зеленського. Це стало несподіванкою, адже раніше, вже перебуваючи на посаді посла України у Великій Британії, він публічно коментував переважно питання війни та міжнародної безпеки, уникаючи внутрішньополітичних дискусій. Політолог Володимир Фесенко звернув увагу, що дипломат зазвичай не має права відкрито критикувати главу держави, яку представляє.