Можно ли провести выборы во время войны: Зеленскому предложили неожиданный способ

Проведение выборов даже в условиях войны возможно, если изменить подход к организации процесса. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью DW. По его убеждению, украинское общество уже доказало свою устойчивость: несмотря на ежедневные обстрелы и опасность, люди продолжают работать и жить, а значит, способны найти возможность прийти на избирательные участки.

Фото: из открытых источников

В то же время Кулеба признает, что традиционный формат голосования с 8:00 до 20:00 в один день в нынешних реалиях вряд ли возможен. Альтернативой может стать многодневное голосование с обязательными паузами во время воздушных тревог. Главной предпосылкой он называет политическую волю и согласие внутри страны как среди граждан, так и среди представителей власти. Если такой консенсус будет достигнут, технические решения найдутся.

Очередные президентские выборы в Украине планировались весной 2024 года, однако из-за полномасштабной агрессии России их не провели. Действующий президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что ключевым вопросом остается безопасность. В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану он отметил: Украина теоретически готова организовать избирательный процесс, но для этого необходимо минимум двухмесячное прекращение огня.

По словам главы государства, в случае достижения такого перемирия он был бы готов инициировать консультации с парламентом, даже если у этой идеи нет широкой поддержки. Зеленский подчеркнул, что краткосрочное прекращение боевых действий не будет означать завершение войны, а лишь создаст временное окно возможностей для демократической процедуры.

Как уже писали "Комментарии", бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Associated Press сделал ряд критических замечаний в адрес президента Владимира Зеленского. Это стало неожиданностью, ведь раньше, уже будучи в должности посла Украины в Великобритании, он публично комментировал преимущественно вопросы войны и международной безопасности, избегая внутриполитических дискуссий. Политолог Владимир Фесенко обратил внимание, что дипломат обычно не имеет права открыто критиковать главу представляемого государства.