Чи можна говорити про прорив: чи вдалося Україні та РФ подолати ключові розбіжності

Переговори американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з президентом України Володимиром Зеленським стали помітною дипломатичною подією, проте не призвели до очевидного зближення позицій Києва та Москви. Про це пише ВВС.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Американські посланці прибули до Києва 6 вересня після кількох годин переговорів із Володимиром Путіним у Москві. Для Уіткоффа це вже восьмий візит до російської столиці з початку дипломатичних спроб адміністрації Дональда Трампа домогтися припинення війни.

Сам візит до України мав символічне значення. Вперше після початку повномасштабного вторгнення Віткофф та Кушнер опинилися на українській території. До Києва вони добиралися потягом, оскільки російські повітряні атаки роблять цивільні авіаперельоти вкрай ризикованими.

Зустріч із Зеленським відбулася у Софійському соборі. Місце переговорів також виявилося символічним: неподалік днем раніше російський безпілотник атакував будівлю СБУ.

Після зустрічі американська сторона назвала переговори змістовними. Проте конкретні деталі пропозицій Вашингтона учасники не розкрили. При цьому оцінки ситуації на фронті у Москви та Києва залишаються діаметрально протилежними.

Путін стверджує, що російська армія досягає відчутного поступу. Українська сторона повідомляє про зворотну динаміку і заявляє, що у серпні ЗСУ змогли повернути більше території, ніж втратили.

Головною перешкодою залишаються територіальні вимоги Кремля та питання гарантій безпеки України. Москва вимагає усунення так званих "корінних причин конфлікту", що Київ та його союзники пов'язують із територіальними поступками, обмеженням української армії та відмовою від перспективи членства в НАТО.

Зеленський, навпаки, наполягає на сильних гарантіях безпеки та збереженні потужних ЗСУ. При цьому, готовність передавати Росії території він не демонструє.

Уіткофф заявив про прогрес та наявність необхідних елементів для можливої угоди. Але водночас визнав: сторони мають знайти компроміси. Чи готові Київ і Москва на них піти — поки що залишається головним питанням.

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