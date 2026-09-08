Можно ли говорить о прорыве: удалось ли Украине и РФ преодолеть ключевые разногласия

Переговоры американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским стали заметным дипломатическим событием, однако не привели к очевидному сближению позиций Киева и Москвы. Об этом пишет BBC.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Американские посланники прибыли в Киев 6 сентября после нескольких часов переговоров с Владимиром Путиным в Москве. Для Уиткоффа это уже восьмой визит в российскую столицу с начала дипломатических попыток администрации Дональда Трампа добиться прекращения войны.

Сам визит в Украину имел символическое значение. Впервые после начала полномасштабного вторжения Уиткофф и Кушнер оказались на украинской территории. В Киев они добирались поездом, поскольку российские воздушные атаки делают гражданские авиаперелеты крайне рискованными.

Встреча с Зеленским прошла в Софийском соборе. Место переговоров также оказалось символичным: неподалеку днем ранее российский беспилотник атаковал здание СБУ.

После встречи американская сторона назвала переговоры содержательными. Однако конкретных деталей предложений Вашингтона участники не раскрыли. При этом оценки ситуации на фронте у Москвы и Киева остаются диаметрально противоположными.

Путин утверждает, что российская армия добивается ощутимого продвижения. Украинская сторона сообщает об обратной динамике и заявляет, что в августе ВСУ смогли вернуть больше территории, чем потеряли.

Главным препятствием остаются территориальные требования Кремля и вопрос гарантий безопасности Украины. Москва требует устранения так называемых "коренных причин конфликта", что Киев и его союзники связывают с территориальными уступками, ограничением украинской армии и отказом от перспективы членства в НАТО.

Зеленский, напротив, настаивает на сильных гарантиях безопасности и сохранении мощных ВСУ. При этом готовность передавать России территории он не демонстрирует.

Уиткофф заявил о прогрессе и наличии необходимых элементов для возможного соглашения. Но одновременно признал: сторонам предстоит найти компромиссы. Готовы ли Киев и Москва на них пойти — пока остается главным вопросом.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин заявил о захвате нового города: в США отреагировали.



