У рамках мирного плану обговорюється можливість проведення в Україні референдуму з болючих територіальних питань. ЦВК вже прийняла ухвалу про створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи (АІКС) "Всеукраїнський референдум". Вона буде окремим компонентом Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори". Про це йдеться у повідомленні прес-служби Центральної виборчої комісії. Чи можливий референдум в Україні? Чому ця тема активно обговорюється? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Референдум в Україні. Фото: з відкритих джерел

60 днів для підготовки референдуму недостатньо

Ольга Коцюруба – радник з юридичних питань Громадської мережі "Опора", член робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей організації та проведення виборів під час воєнного стану в Україні в ефірі будь-якого волевиявлення громадян на території України.

Коцюруба зазначила, що змінити свою позицію вони зможуть лише у тому разі, якщо для цього з’являться додаткові юридичні аргументи. Наприклад, рішення Конституційного суду, якщо воно буде укладено загалом.

" Це залежить від одного рішення. І Конституція, і закон України про всеукраїнський референдум передбачають таку форму проведення референдуму, як затвердження певного міжнародного договору, незалежно від того, чого саме він стосується. Тобто така форма вона справді існує ", – зазначила експерт.

На думку радника з юридичних питань, можна говорити про те, що нам не треба провести просто вибори або щось, що називатиметься "виборами" або "референдумом".

"Цей процес має відповідати міжнародним зобов'язанням України. І для того, щоб він відповідав, потрібен час на підготовку. На мою думку, 60 днів для цього недостатньо", – наголосила Ольга Коцюруба.

Ми зараз імітуємо переговорний процес

Політичний консультант Олександр Антонюк зазначив, що у нього склалося таке враження, що тема з референдумом потрібна лише для того, щоб максимально затягнути час, враховуючи, що все одно змінюватиметься в США політична погода, враховуючи, зокрема, і виборчі процеси, які зараз стартують, такі як проміжні вибори.

За словами експерта, у листопаді наступного року у Штатах відбудуться проміжні вибори до Конгресу. На них має зважитися – чи Трамп продовжуватиме утримувати всю повноту влади чи отримає опозиційний до себе Конгрес під контролем демократів. На цьому фоні критика симпатиків України може бути для Трампа фатальною.

Аналітики передбачає, очевидно, що іншого варіанта, окрім апелювання до волі народу, український президент не мав.

"За великим рахунком, ми зараз імітуємо переговорний процес таким чином, щоб не втратити певні позиції. Зрозуміло, що тема референдуму це питання не вирішить, але підготовка референдуму, знову-таки, гарантії безпеки і інші бюрократичні процедури, які це питання затягнуть в часі. Очевидно, на це йде основний розрахунок", – резюмував Антонюк.

Читайте також на порталі "Коментарі" – у ЦВК замість 2 млрд хочуть витратити на вибори 20: чим зумовлене таке зростання.



