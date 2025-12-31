В рамках мирного плана обсуждается возможность проведения в Украине референдума по болезненным территориальным вопросам. ЦИК уже приняла постановление о создании автоматизированной информационно-коммуникационной системы (АИКС) "Всеукраинский референдум". Она будет отдельным компонентом Единой информационно-аналитической системы "Выборы". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центральной избирательной комиссии. Возможен ли референдум в Украине? Почему эта тема активно обсуждается? Издание "Комментарии" разбиралось этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Референдум в Украине. Фото: из открытых источников

60 дней для подготовки референдума недостаточно

Ольга Коцюруба – советник по юридическим вопросам Общественной сети "Опора", член рабочей группы по подготовке законодательных предложений относительно особенностей организации и проведения выборов во время военного положения в Украине в эфире 24 Канала напомнила, что ранее представители рабочей парламентской группы по подготовке выборов в Украине отмечали необходимость того, чтобы прошло шесть месяцев после прекращения боевых действий, завершения режима военного положения для осуществления любого волеизъявления граждан на территории Украины.

Коцюруба отметила, что изменить свою позицию они смогут только в том случае, если для этого появятся дополнительные юридические аргументы. Например, решение Конституционного суда, если оно будет заключено в целом.

"Это зависит от одного решения. И Конституция, и закон Украины о всеукраинском референдуме предусматривают такую форму проведения референдума, как утверждение определенного международного договора, независимо от того, чего именно он касается. То есть такая форма она действительно существует", – отметила эксперт.

По мнению советника по юридическим вопросам, возможно говорить о том, что нам не надо провести просто выборы или что-то, что будет называться "выборами" или "референдумом".

"Этот процесс должен соответствовать международным обязательствам Украины. И для того, чтобы он отвечал, нужно время на подготовку. По моему мнению, 60 дней для этого недостаточно", – подчеркнула Ольга Коцюруба.

Мы сейчас имитируем переговорный процесс

Политический консультант Александр Антонюк отметил, что у него сложилось такое впечатление, что тема с референдумом нужна лишь для того, чтобы максимально затянуть время, учитывая, что все равно будет в США меняться политическая погода, учитывая, в том числе, и избирательные процессы, которые сейчас стартуют, такие как промежуточные выборы.

По словам эксперта, в ноябре следующего года в Штатах пройдут промежуточные выборы в Конгресс. На них должно решиться – продолжит ли Трамп удерживать всю полноту власти или получит оппозиционный к себе Конгресс под контролем демократов. На этом фоне критика симпатиков Украины может быть для Трампа фатальной.

Аналитики предполагает, очевидно, что другого варианта, кроме апеллирования к воле народа, у украинского президента не было.

"По большому счету, мы сейчас имитируем переговорный процесс таким образом, чтобы не потерять определенные позиции. Понятно, что тема референдума этот вопрос не решит, но подготовка референдума, опять-таки, гарантии безопасности и другие бюрократические процедуры, которые этот вопрос затянут во времени. Очевидно, на это идет основной расчет", – резюмировал Антонюк.

