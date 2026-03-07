“Чи гріх святкувати 8 березня”: священник ПЦУ дав відповідь, яка здивувала багатьох

Щороку напередодні 8 березня в Україні знову виникають дискусії. Одні вважають цей день важливим святом, присвяченим жінкам, інші називають його пережитком радянського минулого. Багато вірян також цікавляться: чи не суперечить святкування цього дня християнським цінностям.

Священник пояснив, чи можна християнам відзначати 8 березня

Священник Православної церкви України Юліан Тимчук вирішив пояснити це питання і висловив свою позицію у соціальній мережі Facebook.

За словами священнослужителя, 8 березня не є церковним святом, адже воно має історичне та соціальне походження.

Історично цей день пов’язаний із боротьбою жінок за рівні права. У різні періоди історії жінки мали значно менше можливостей, ніж чоловіки, тому виник рух за рівність і повагу до їхньої ролі у суспільстві.

Однак, як пояснює священник, Церква не встановлює заборони на відзначення цього дня.

За його словами, головним орієнтиром для християнина завжди має залишатися Святе Письмо, яке вчить поваги до жінки.

“Якщо ми подивимося на те, що говорить нам Господь через Святе Письмо, ми побачимо, що Бог завжди шанував жінку: “Недобре чоловікові бути одному”. І так само сказано: “Чоловіки, любіть своїх дружин, як Господь любить Церкву”, – зазначив отець Юліан.

Священник підкреслив, що любов, повага і турбота про жінку не повинні обмежуватися лише одним днем на рік.

На його думку, найважливіше – щоденно проявляти увагу до дружин, матерів, бабусь і всіх близьких жінок.

“Ми з вами маємо робити приємно своїм половинкам, своїм жінкам, матусям, бабусям постійно і нагадувати їм, що ми їх любимо”, – наголосив він.

Водночас священник не бачить нічого поганого в тому, щоб у цей день зробити приємний жест – подарувати квіти або сказати теплі слова.

“Я вважаю, що дарувати квіти в особливий день теж можна”, – додав він.

Таким чином, за словами отця Юліана, 8 березня можна сприймати не як політичне чи ідеологічне свято, а як привід висловити повагу і вдячність жінкам.

Священник також нагадав, що для християн найважливішими залишаються любов, повага та щира турбота про ближніх – незалежно від календарних дат.

Читайте також в "Коментарях", як святкуватимуть в українських школах 8 березня.