logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події “Чи гріх святкувати 8 березня”: священник ПЦУ дав відповідь, яка здивувала багатьох
commentss НОВИНИ Всі новини

“Чи гріх святкувати 8 березня”: священник ПЦУ дав відповідь, яка здивувала багатьох

Священник Православної церкви України Юліан Тимчук розповів, як до Міжнародного жіночого дня варто ставитися з точки зору християнських цінностей.

7 березня 2026, 19:27
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Щороку напередодні 8 березня в Україні знову виникають дискусії. Одні вважають цей день важливим святом, присвяченим жінкам, інші називають його пережитком радянського минулого. Багато вірян також цікавляться: чи не суперечить святкування цього дня християнським цінностям.

“Чи гріх святкувати 8 березня”: священник ПЦУ дав відповідь, яка здивувала багатьох

Священник пояснив, чи можна християнам відзначати 8 березня

Священник Православної церкви України Юліан Тимчук вирішив пояснити це питання і висловив свою позицію у соціальній мережі Facebook.

За словами священнослужителя, 8 березня не є церковним святом, адже воно має історичне та соціальне походження.

Історично цей день пов’язаний із боротьбою жінок за рівні права. У різні періоди історії жінки мали значно менше можливостей, ніж чоловіки, тому виник рух за рівність і повагу до їхньої ролі у суспільстві.

Однак, як пояснює священник, Церква не встановлює заборони на відзначення цього дня.

За його словами, головним орієнтиром для християнина завжди має залишатися Святе Письмо, яке вчить поваги до жінки.

“Якщо ми подивимося на те, що говорить нам Господь через Святе Письмо, ми побачимо, що Бог завжди шанував жінку: “Недобре чоловікові бути одному”. І так само сказано: “Чоловіки, любіть своїх дружин, як Господь любить Церкву”, – зазначив отець Юліан.

Священник підкреслив, що любов, повага і турбота про жінку не повинні обмежуватися лише одним днем на рік.

На його думку, найважливіше – щоденно проявляти увагу до дружин, матерів, бабусь і всіх близьких жінок.

“Ми з вами маємо робити приємно своїм половинкам, своїм жінкам, матусям, бабусям постійно і нагадувати їм, що ми їх любимо”, – наголосив він.

Водночас священник не бачить нічого поганого в тому, щоб у цей день зробити приємний жест – подарувати квіти або сказати теплі слова.

“Я вважаю, що дарувати квіти в особливий день теж можна”, – додав він.

Таким чином, за словами отця Юліана, 8 березня можна сприймати не як політичне чи ідеологічне свято, а як привід висловити повагу і вдячність жінкам.

Священник також нагадав, що для християн найважливішими залишаються любов, повага та щира турбота про ближніх – незалежно від календарних дат.

Читайте також в "Коментарях", як святкуватимуть в українських школах 8 березня. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини