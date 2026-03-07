logo

"Грех праздновать 8 марта": священник ВТО дал ответ, который удивил многих

Священник Православной церкви Украины Юлиан Тимчук рассказал, как к Международному женскому дню следует относиться с точки зрения христианских ценностей.

7 марта 2026, 19:27
Каждый год накануне 8 марта в Украине снова возникают дискуссии. Одни считают этот день важным праздником, посвященным женщинам, а другие называют его пережитком советского прошлого. Многие верующие также интересуются: не противоречит ли празднование этого дня христианским ценностям .

"Грех праздновать 8 марта": священник ВТО дал ответ, который удивил многих

Священник объяснил, можно ли христианам отмечать 8 марта

Священник Православной церкви Украины Юлиан Тимчук решил разъяснить этот вопрос и высказал свою позицию в социальной сети Facebook.

По словам священнослужителя, 8 марта не является церковным праздником , ведь он имеет историческое и социальное происхождение.

Исторически этот день связан с борьбой женщин за равные права. В разные периоды истории женщины имели гораздо меньше возможностей, чем мужчины, поэтому возникло движение за равенство и уважение к их роли в обществе.

Однако, как объясняет священник, Церковь не устанавливает запрета на празднование этого дня .

По его словам, главным ориентиром для христианина всегда должно оставаться Священное Писание, которое учит уважения к женщине.

“Если мы посмотрим на то, что говорит нам Господь через Священное Писание, мы увидим, что Бог всегда уважал женщину: “Нехорошо человеку быть одному.” И так же сказано: “Мужчины, любите своих жен, как Господь любит Церковь”, – отметил отец Юлиан.

Священник подчеркнул, что любовь, уважение и забота о женщине не должны ограничиваться только одним днем в год .

По его мнению, самое важное – ежедневно проявлять внимание к женам, матерям, бабушкам и всем близким женщинам.

"Мы с вами должны делать приятно своим половинкам, своим женщинам, мамочкам, бабушкам постоянно и напоминать им, что мы их любим", — подчеркнул он.

В то же время священник не видит ничего плохого в том, чтобы в этот день сделать приятный жест – подарить цветы или сказать теплые слова.

"Я считаю, что дарить цветы в особый день тоже можно", — добавил он.

Таким образом, по словам отца Юлиана, 8 марта можно воспринимать не как политический или идеологический праздник, а как повод выразить уважение и благодарность женщинам .

Священник также напомнил, что для христиан самыми важными остаются любовь, уважение и искренняя забота о ближних – независимо от календарных дат.

