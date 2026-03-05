Українські вчителі хочуть 8 березня, але не хочуть тюльпанів

В Україні знову розгорнулася дискусія навколо того, як саме відзначати 8 березня у школах. Профспілка працівників освіти і науки закликала педагогів відійти від традиційного формату святкування з букетами та формальними привітаннями.

8 березня без тюльпанів: профспілка освітян пропонує школам змінити традиції

Як повідомляє пресслужба Профспілки працівників освіти і науки, Міжнародний жіночий день у школах варто проводити без стереотипних сценаріїв і "традиційних букетів за списком".

У профспілці пояснюють, що школа є важливим середовищем, де формується світогляд дітей. Саме тому 8 березня, на їхню думку, має стати не просто формальним святом, а нагадуванням про права людини, рівність та повагу.

"Школа – це місце, де формується світогляд. Саме тут діти вчаться розрізняти справедливість і упередження, партнерство й дискримінацію, рівність і формальність", – зазначають у Профспілці.

Тому освітянам радять відмовитися від звичних букетів квітів і стандартних привітань, а натомість провести заняття або заходи, які допоможуть учням краще зрозуміти історію цього дня та його сучасне значення.

Зокрема, у школах пропонують організувати:

години спілкування на тему справедливості та рівності ;

класні презентації або мініпроєкти про жінок у різних професіях;

інтерактивні обговорення або дебати на тему "Стереотип чи факт?" ;

тематичні заняття про права людини.

На думку представників профспілки, такий підхід допоможе зробити 8 березня не просто святом з квітами, а освітньою подією, яка сприятиме розвитку критичного мислення та культури взаємоповаги.

Водночас питання святкування цього дня в українському суспільстві вже не перший рік викликає дискусії. Частина людей сприймає його як традиційне свято весни і жіночності, тоді як інші наголошують, що історично цей день пов’язаний із боротьбою за права жінок.

Саме тому освітянам пропонують використовувати цю дату як можливість для розмови про рівність, повагу і роль жінок у суспільстві.

