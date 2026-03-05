Украинские учителя хотят 8 марта, но не хотят тюльпанов

В Украине снова развернулась дискуссия вокруг того, как отмечать 8 марта в школах. Профсоюз работников образования и науки призывал педагогов отойти от традиционного формата празднования с букетами и формальными поздравлениями.

8 марта без тюльпанов: профсоюз педагогов предлагает школам изменить традиции

Как сообщает пресс-служба Профсоюза работников образования и науки, Международный женский день в школах следует проводить без стереотипных сценариев и "традиционных букетов по списку" .

В профсоюзе объясняют, что школа является важной средой, где формируется мировоззрение детей. Именно поэтому 8 марта, по их мнению, должно стать не просто формальным праздником, а напоминанием о правах человека, равенстве и уважении .

"Школа – это место, где формируется мировоззрение. Именно здесь дети учатся различать справедливость и предубеждения, партнерство и дискриминацию, равенство и формальность", – отмечают в Профсоюзе.

Поэтому педагогам советуют отказаться от привычных букетов цветов и стандартных поздравлений , а провести занятия или мероприятия, которые помогут ученикам лучше понять историю этого дня и его современное значение.

В частности, в школах предлагают организовать:

часы общения на тему справедливости и равенства ;

классные презентации или минипроекты о женщинах в разных профессиях;

интерактивные обсуждения или дебаты по теме "Стереотип или факт?" ;

тематические занятия по правам человека.

По мнению представителей профсоюза, такой подход поможет сделать 8 марта не просто праздником с цветами, а образовательным событием , которое будет способствовать развитию критического мышления и культуры взаимоуважения.

В то же время, вопрос празднования этого дня в украинском обществе уже не первый год вызывает дискуссии. Часть людей воспринимает его как традиционный праздник весны и женственности, в то время как другие подчеркивают, что исторически этот день связан с борьбой за права женщин.

Именно поэтому педагогам предлагают использовать эту дату как возможность для разговора о равенстве, уважении и роли женщин в обществе .

