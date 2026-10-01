Чи готова Рівненщина до зими: ОВА розкрила запаси генераторів та стан тепломереж

Рівненщина завершує підготовку до опалювального сезону 2026/27 років. Про це йдеться у відповіді Рівненської обласної військової адміністрації на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Опалювальний сезон у Рівненській області. Фото: з відкритих джерел

За даними ОВА, підготовка охоплює одразу кілька напрямів. У тепловому господарстві перевіряють котельні та теплові мережі, а також проводять заміну котлів. Окремо роботи тривають у системах водопостачання та водовідведення – там готують свердловини й ремонтують або замінюють водопровідні та каналізаційні мережі.

Підготовка стосується і житлового фонду. В області проводять необхідні роботи у будинках, зокрема ремонтують покрівлі та системи холодного водопостачання. Паралельно готують до нового сезону заклади освіти й охорони здоров’я.

Окремий акцент зроблено на дорожньо-мостовому господарстві. Для нього готують прибиральну спецтехніку, заготовляють посипні матеріали та реагенти, а також проводять капітальний і поточний ремонт вулиць.

Водночас область формує резерв на випадок перебоїв з електропостачанням. Для безперебійної роботи підприємств теплопостачання вже забезпечено 109 генераторами, а підприємства водопровідно-каналізаційного господарства мають ще 155 генераторів.

Є й додаткове джерело енергетичної стійкості. Як зазначили в ОВА, у 2026 році теплопостачальні підприємства області ввели в експлуатацію п’ять когенераційних установок загальною потужністю 6,801 МВт.

Таким чином, підготовка до зими в області включає не лише традиційний ремонт тепломереж. Рівненщина паралельно нарощує резервні джерела живлення та енергетичні можливості підприємств, від роботи яких залежить функціонування критичної інфраструктури в холодний період.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна розпочала закачування газу до сховищ перед новим опалювальним сезоном.



