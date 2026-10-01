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Готова ли Ровенщина к зиме: ОВА раскрыла запасы генераторов и состояние теплосетей

В области завершают подготовку к отопительному сезону, формируют резервы и ремонтируют критическую инфраструктуру

1 октября 2026, 13:35
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Кравцев Сергей

Ровенщина завершает подготовку к отопительному сезону 2026/27 годов. Об этом говорится в ответе Ровенской областной военной администрации на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Готова ли Ровенщина к зиме: ОВА раскрыла запасы генераторов и состояние теплосетей

Отопительный сезон в Ровенской области. Фото: из открытых источников

По данным ОВА, подготовка охватывает сразу несколько направлений. В тепловом хозяйстве проверяют котельные и тепловые сети, а также производят замену котлов. Отдельно работы ведутся в системах водоснабжения и водоотвода – там готовят скважины и ремонтируют или заменяют водопроводные и канализационные сети.

Подготовка касается и жилищного фонда. В области проводят необходимые работы в домах, в частности, ремонтируют кровли и системы холодного водоснабжения. Параллельно готовят к новому сезону учебные заведения и здравоохранения.

Отдельный акцент сделан на дорожно-мостовом хозяйстве. Для него готовят уборочную спецтехнику, заготавливают посыпные материалы и реагенты, а также производят капитальный и текущий ремонт улиц.

В то же время область формирует резерв на случай перебоев с электроснабжением. Для бесперебойной работы предприятий теплоснабжения уже обеспечено 109 генераторов, а предприятия водопроводно-канализационного хозяйства имеют еще 155 генераторов.

Имеется и дополнительный источник энергетической устойчивости. Как отметили в ОВА, в 2026 году теплоснабжающие предприятия области ввели в эксплуатацию пять когенерационных установок общей мощностью 6,801 МВт.

Таким образом, подготовка к зиме в области включает не только традиционный ремонт теплосетей. Ровенская область параллельно наращивает резервные источники питания и энергетические возможности предприятий, от работы которых зависит функционирование критической инфраструктуры в холодный период.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина начала закачку газа в хранилища перед новым отопительным сезоном.




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