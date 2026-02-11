Чи чекати ще жорстких морозів до кінця зими: синоптики дали однозначний прогноз

До кінця зимового сезону залишилося трохи більш як два тижні, і наразі синоптики не прогнозують сильних морозів. Поточні дані свідчать про поступове підвищення температури повітря. Морози ще можливі, однак навряд чи вони будуть такими суворими, як у попередні тижні, коли термометри опускалися до -20°C.

Найближчими днями на більшості території України очікуються опади у вигляді снігу та, ймовірно, дощу. Про це повідомив синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт в ефірі телемарафону. За його словами, кардинальних змін погоди у бік сильного похолодання до кінця лютого не передбачається.

Семиліт підкреслив, що серйозних коливань температури у бік зниження очікувати не варто. Морози типу -20°C і нижче, які ще зовсім недавно були характерні для деяких регіонів, наразі малоймовірні.

"Ми бачимо чітку тенденцію до поступового потепління. Незначні зниження температури все ж можливі, але вони не будуть такими інтенсивними, як раніше. Очікуємо, що морози й надалі будуть чергуватися з теплішими періодами, проте вони не будуть екстремальними", – пояснив синоптик.

Що стосується опадів, за словами Семиліта, 14 та 15 лютого через надходження циклонів із південного заходу в Україні можливі снігопади та дощі. Проте великої кількості опадів синоптики не очікують. "Це не будуть потужні заметілі, не слід очікувати значного накопичення снігу, як було на початку січня. Прийдуть опади, але вони будуть помірними", – додав експерт.Як вже писали "Коментарі", сильні морози в Києві вже позаду, і до столиці починає повільно приходити потепління. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.