Ждать ли еще жестких морозов до конца зимы: синоптики дали однозначный прогноз

До конца зимнего сезона осталось чуть более двух недель, и синоптики не прогнозируют сильных морозов. Текущие данные свидетельствуют о постепенном повышении температуры воздуха. Морозы еще возможны, однако вряд ли они будут такими суровыми, как в предыдущие недели, когда термометры опускались до -20°C.

Фото: из открытых источников

В ближайшие дни на большинстве территории Украины ожидаются осадки в виде снега и, вероятно, дождя. Об этом сообщил синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит в эфире телемарафона. По его словам, кардинальных изменений погоды в сторону сильного похолодания до конца февраля не предполагается.

Семилит подчеркнул, что серьезных колебаний температуры в сторону понижения ожидать не стоит. Морозы типа -20°C и ниже, еще совсем недавно характерные для некоторых регионов, пока маловероятны.

"Мы видим четкую тенденцию к постепенному потеплению. Незначительные снижения температуры все же возможны, но они не будут такими интенсивными, как раньше. Ожидаем, что морозы и дальше будут чередоваться с более теплыми периодами, однако они не будут экстремальными", – пояснил синоптик.

Что касается осадков, по словам Семилита, 14 и 15 февраля из-за поступлений циклонов с юго-запада в Украине возможны снегопады и дожди. Однако большого количества осадков синоптики не ожидают. "Это не будут мощные метели, не следует ожидать значительного накопления снега, как было в начале января. Придут осадки, но они будут умеренными", – добавил эксперт. Как уже писали "Комментарии", сильные морозы в Киеве уже позади, и в столицу начинает медленно приходить потепление. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.