Чи будуть українці зі світлом у новорічну ніч: у Держенергонагляді зробили нову заяву

У новорічну ніч в Україні найімовірніше діятимуть звичні графіки погодинних відключень електроенергії. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив очільник Держенергонагляду Анатолій Замулко.

Керівник Держенергонагляду зазначив, що наразі фахівці обережно ставляться до будь-яких прогнозів, оскільки ситуація в енергосистемі залишається нестабільною через можливі атаки з боку країни-агресора та зниження температури.

Водночас у період зниження нічного навантаження енергетики можуть частково збільшити подачу світла, однак ситуація залежатиме від безпекових ризиків.

"Якщо ми дійдемо при зниженні температури й за наявних потужностей до наших звичайних графіків і вони будуть прогнозовано та правильно застосовані, це буде найбільш прийнятний варіант", — зазначив Замулко.

Він пояснив, що в новорічну ніч традиційно спостерігається спад споживання електроенергії, що може дати змогу тимчасово збільшити обсяги постачання світла. Водночас посадовець наголосив, що остаточні рішення залежатимуть від дій ворога у найближчі дні.

"Ми не знаємо, як буде діяти ворог з середи на четвер. І якщо ми прийдемо до звичайних прогнозованих графіків обмежень, це, напевно, буде досить правильне питання і правильне рішення на сьогоднішній день", — підсумував очільник Держенергонагляду.

За словами виконувача обов’язків міністра енергетики Артема Некрасова, на це знадобляться місяці. Загалом на кінець грудня зафіксовано понад 2 тисячі російських ударів по енергомережах та близько 440 атак по об'єктах енергетики. Про це керівник Міненерго розповів в інтерв’ю Forbes Ukraine.

"Нещодавно робили розрахунки. Якщо зараз удари б припинились, то на відновлення енергосистеми піде два місяці", – сказав Некрасов.



