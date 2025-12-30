Будут ли украинцы со светом в новогоднюю ночь: в Госэнергонадзоре сделали новое заявление

В новогоднюю ночь в Украине, скорее всего, будут действовать привычные графики почасовых отключений электроэнергии. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил глава Госэнергонадзора Анатолий Замулко.

Отключение света. Фото: из открытых источников

Руководитель Госэнергонадзора отметил, что специалисты осторожно относятся к любым прогнозам, поскольку ситуация в энергосистеме остается нестабильной из-за возможных атак со стороны страны-агрессора и снижения температуры.

В то же время, в период снижения ночной нагрузки энергетики могут частично увеличить подачу света, однако ситуация будет зависеть от рисков безопасности.

"Если мы дойдем при понижении температуры и при имеющихся мощностях до наших обычных графиков и они будут прогнозированно и правильно применены, это будет наиболее приемлемый вариант", — отметил Замулко.

Он пояснил, что в новогоднюю ночь традиционно наблюдается спад потребления электроэнергии, что может позволить временно увеличить объемы поставки света. В то же время чиновник подчеркнул, что окончательные решения будут зависеть от действий врага в ближайшие дни.

"Мы не знаем, как будет действовать враг со среды на четверг. И если мы придем к обычным прогнозируемым графикам ограничений, это, наверное, будет достаточно правильным вопросом и правильным решением на сегодняшний день", — подытожил глава Госэнергонадзора.

По словам исполняющего обязанности министра энергетики Артема Некрасова, на это уйдут месяцы. Всего на конец декабря зафиксировано более 2 тысяч российских ударов по энергосетям и около 440 атак по объектам энергетики. Об этом глава Минэнерго рассказал в интервью Forbes Ukraine.

"Недавно делали расчеты. Если бы сейчас удары прекратились, то на восстановление энергосистемы уйдет два месяца", — сказал Некрасов.



