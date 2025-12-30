Будут ли украинцы со светом в новогоднюю ночь: в Госэнергонадзоре сделали новое заявление

Рубрики
В новогоднюю ночь в Украине, скорее всего, будут действовать привычные графики почасовых отключений электроэнергии. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил глава Госэнергонадзора Анатолий Замулко.
Отключение света. Фото: из открытых источников
Руководитель Госэнергонадзора отметил, что специалисты осторожно относятся к любым прогнозам, поскольку ситуация в энергосистеме остается нестабильной из-за возможных атак со стороны страны-агрессора и снижения температуры.
В то же время, в период снижения ночной нагрузки энергетики могут частично увеличить подачу света, однако ситуация будет зависеть от рисков безопасности.
Он пояснил, что в новогоднюю ночь традиционно наблюдается спад потребления электроэнергии, что может позволить временно увеличить объемы поставки света. В то же время чиновник подчеркнул, что окончательные решения будут зависеть от действий врага в ближайшие дни.
По словам исполняющего обязанности министра энергетики Артема Некрасова, на это уйдут месяцы. Всего на конец декабря зафиксировано более 2 тысяч российских ударов по энергосетям и около 440 атак по объектам энергетики. Об этом глава Минэнерго рассказал в интервью Forbes Ukraine.