Нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE зазначив, що у святкові дні споживання електроенергії традиційно зменшується, адже промисловість майже не працює. Тому, скоріше за все, на Новий Рік українці будуть зі світлом.

Чи буде світло на Новий Рік: що прогнозують для українців

Водночас він наголосив, що ситуація залежить від погоди та дій ворога, адже можливі нові атаки на енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ситуація з електропостачанням в Україні залишається вкрай невизначеною через підготовку Росії до нових ударів по енергетичній інфраструктурі. Російські атаки на енергосистему мають системний характер і відбуваються в середньому з інтервалом близько десяти днів. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, зараз дуже складно робити будь-які прогнози щодо стабільності енергопостачання, оскільки ознаки підготовки чергової масованої атаки вже помітні. Зайченко зазначив, що така тактика спостерігається з початку осені: приблизно кожні десять днів, із незначними відхиленнями, російські війська завдають масштабних ударів по об'єктах енергетики.

Наразі, за словами Зайченка, в Україні не застосовуються графіки аварійних відключень електроенергії. Натомість діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів, а також погодинні відключення для населення. При цьому ситуація суттєво відрізняється залежно від регіону: в одних областях застосовується одна черга відключень, в інших – до трьох із половиною.