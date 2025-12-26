Нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок. Live отметил, что в праздничные дни потребление электроэнергии традиционно уменьшается, ведь промышленность почти не работает. Поэтому, скорее всего, в Новый Год украинцы будут со светом.

Будет ли свет на Новый Год: что прогнозируют для украинцев

В то же время, он отметил, что ситуация зависит от погоды и действий врага, ведь возможны новые атаки на энергетическую инфраструктуру.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ситуация с электроснабжением в Украине остается крайне неопределенной из-за подготовки России к новым ударам по энергетической инфраструктуре. Российские атаки на энергосистему носят системный характер и происходят в среднем с интервалом около десяти дней. Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире национального телемарафона.

По его словам, сейчас очень сложно делать какие-либо прогнозы по стабильности энергоснабжения, поскольку признаки подготовки очередной массированной атаки уже заметны. Зайченко отметил, что такая тактика наблюдается с начала осени: примерно каждые десять дней, с незначительными отклонениями, российские войска наносят масштабные удары по объектам энергетики.

По словам Зайченко, в Украине сейчас не применяются графики аварийных отключений электроэнергии. Действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей, а также почасовые отключения для населения. При этом ситуация существенно отличается в зависимости от региона: в одних областях применяется одна очередь отключений, в других – до трех с половиной.