РФ може готувати новий масований удар по енергетиці: в "Укренерго" вказали на важливий нюанс

Ситуація з електропостачанням в Україні залишається вкрай невизначеною через підготовку Росії до нових ударів по енергетичній інфраструктурі. Російські атаки на енергосистему мають системний характер і відбуваються в середньому з інтервалом близько десяти днів. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі національного телемарафону.

Укренерго. Фото: з відкритих джерел

За його словами, зараз дуже складно робити будь-які прогнози щодо стабільності енергопостачання, оскільки ознаки підготовки чергової масованої атаки вже помітні. Зайченко зазначив, що така тактика спостерігається з початку осені: приблизно кожні десять днів, із незначними відхиленнями, російські війська завдають масштабних ударів по об'єктах енергетики.

Керівник "Укренерго" наголосив, що після кожної подібної атаки балансування енергосистеми стає серйозним викликом для фахівців. Ушкодження інфраструктури і втрата потужностей, що генерують, змушують енергетиків вдаватися до вимушених заходів, щоб зберегти стійкість системи і уникнути масштабних аварій.

Наразі, за словами Зайченка, в Україні не застосовуються графіки аварійних відключень електроенергії. Натомість діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів, а також погодинні відключення для населення. При цьому ситуація суттєво відрізняється залежно від регіону: в одних областях застосовується одна черга відключень, в інших – до трьох із половиною.

Глава "Укренерго" наголосив, що енергетики продовжують працювати у цілодобовому режимі, проте подальший розвиток ситуації безпосередньо залежить від інтенсивності та наслідків нових російських атак на енергосистему країни.

