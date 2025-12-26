РФ может готовить новый массированный удар по энергетике: в "Укрэнерго" указали на важный нюанс

Ситуация с электроснабжением в Украине остается крайне неопределенной из-за подготовки России к новым ударам по энергетической инфраструктуре. Российские атаки на энергосистему носят системный характер и происходят в среднем с интервалом около десяти дней. Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире национального телемарафона.

По его словам, сейчас крайне сложно делать какие-либо прогнозы относительно стабильности энергоснабжения, поскольку признаки подготовки очередной массированной атаки уже заметны. Зайченко отметил, что такая тактика наблюдается с начала осени: примерно каждые десять дней, с незначительными отклонениями, российские войска наносят масштабные удары по объектам энергетики.

Руководитель "Укрэнерго" подчеркнул, что после каждой подобной атаки балансировка энергосистемы становится серьезным вызовом для специалистов. Повреждения инфраструктуры и потеря генерирующих мощностей вынуждают энергетиков прибегать к вынужденным мерам, чтобы сохранить устойчивость системы и избежать масштабных аварий.

На данный момент, по словам Зайченко, в Украине не применяются графики аварийных отключений электроэнергии. Вместо этого действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей, а также почасовые отключения для населения. При этом ситуация существенно отличается в зависимости от региона: в одних областях применяется одна очередь отключений, в других – до трех с половиной.

Глава "Укрэнерго" подчеркнул, что энергетики продолжают работать в круглосуточном режиме, однако дальнейшее развитие ситуации напрямую зависит от интенсивности и последствий новых российских атак на энергосистему страны.

