Чернишов надав коментар стосовно своєї причетності у справі «Мідас»

Колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов публічно відреагував на запитання щодо своєї можливої участі у справі “Мідас”, у якій фігурують бізнесмен Міндіч, Цукерман та інші особи, чиї імена з’явилися на оприлюднених НАБУ плівках. За його словами, більшість із цих людей він не знає, не спілкувався з ними та не має жодних контактів, а підозри, що звучать у його бік, базуються лише на припущеннях, які його команда зараз аналізує.

Чернишов відповів на низку запитань стосовно справи «Мідас»

Чернишов визнає, що голос на оприлюднених аудіозаписах може бути схожим на його, і допускає, що діалоги могли мати місце. Він також підтвердив, що перебував за вказаною в слідстві адресою в зазначену дату. Водночас заявив, що хоче повної та офіційної експертизи плівок, щоб діалоги були перевірені, представлені повністю й не вирвані з контексту, оскільки наразі він не може точно пригадати зміст розмов.

Ексвіцепрем’єр окремо наголосив, що не має намірів залишати країну й залишається в Україні, де веде звичне життя. Відповідаючи на уточнення, з ким саме зі згаданих у справі осіб він може бути знайомий, Чернишов утримався від коментарів. Як пояснив політик, його адвокати рекомендували відповідати лише на питання, що не зачіпають процесуальні аспекти розслідування.

Також він заявив, що підтримує проведення слідчих дій у “Енергоатомі”, але не може надавати жодних свідчень, адже не має жодного стосунку до цієї компанії та її діяльності.



