logo_ukra

BTC/USD

93895

ETH/USD

3118.44

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Чернишов надав коментар стосовно своєї причетності у справі «Мідас»
commentss НОВИНИ Всі новини

Чернишов надав коментар стосовно своєї причетності у справі «Мідас»

Чернишов заперечує свою причетність до справи “Мідас” та заявляє про готовність співпрацювати зі слідством

17 листопада 2025, 17:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов публічно відреагував на запитання щодо своєї можливої участі у справі “Мідас”, у якій фігурують бізнесмен Міндіч, Цукерман та інші особи, чиї імена з’явилися на оприлюднених НАБУ плівках. За його словами, більшість із цих людей він не знає, не спілкувався з ними та не має жодних контактів, а підозри, що звучать у його бік, базуються лише на припущеннях, які його команда зараз аналізує.

Чернишов надав коментар стосовно своєї причетності у справі «Мідас»

Чернишов відповів на низку запитань стосовно справи «Мідас»

Чернишов визнає, що голос на оприлюднених аудіозаписах може бути схожим на його, і допускає, що діалоги могли мати місце. Він також підтвердив, що перебував за вказаною в слідстві адресою в зазначену дату. Водночас заявив, що хоче повної та офіційної експертизи плівок, щоб діалоги були перевірені, представлені повністю й не вирвані з контексту, оскільки наразі він не може точно пригадати зміст розмов.

Ексвіцепрем’єр окремо наголосив, що не має намірів залишати країну й залишається в Україні, де веде звичне життя. Відповідаючи на уточнення, з ким саме зі згаданих у справі осіб він може бути знайомий, Чернишов утримався від коментарів. Як пояснив політик, його адвокати рекомендували відповідати лише на питання, що не зачіпають процесуальні аспекти розслідування.

Також він заявив, що підтримує проведення слідчих дій у “Енергоатомі”, але не може надавати жодних свідчень, адже не має жодного стосунку до цієї компанії та її діяльності.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в мережі оприлюднили нове зображення української крилатої ракети “Фламінго” — один із найбільш очікуваних проєктів, на який збирала кошти чеська громадська ініціатива Darek pro Putina. Фото опублікував фотограф агентства Associated Press Єфрем Лукацький, зафіксувавши ракету крупним планом із нанесеними символами та написами.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/RBC_ua_news/170952
Теги:

Новини

Всі новини