Чернышев дал комментарий о своей причастности по делу «Мидас»

Бывший вице-премьер Алексей Чернышев публично отреагировал на вопрос о своем возможном участии в деле "Мидас", в котором фигурируют бизнесмен Миндич, Цукерман и другие лица, чьи имена появились на обнародованных НАБУ пленках. По его словам, большинство из этих людей он не знает, не общался с ними и не имеет никаких контактов, а звучащие в его сторону подозрения базируются лишь на предположениях, которые его команда сейчас анализирует.

Чернышов ответил на вопросы касаемо дела «Мидас»

Чернышев признает, что голос на обнародованных аудиозаписях может походить на него, и допускает, что диалоги могли иметь место. Он также подтвердил, что находился по указанному в следствии адресу в указанную дату. В то же время заявил, что хочет полной и официальной экспертизы пленок, чтобы диалоги были проверены, представлены полностью и не вырваны из контекста, поскольку он не может точно вспомнить содержание разговоров.

Эксвицепремьер отдельно подчеркнул, что не намерен покидать страну и остается в Украине, где ведет привычную жизнь. Отвечая на уточнение, с кем именно из упомянутых по делу лиц он может быть знаком, Чернышев воздержался от комментариев. Как пояснил политик, его адвокаты рекомендовали отвечать только на вопросы, не затрагивающие процессуальные аспекты расследования.

Также он заявил, что поддерживает проведение следственных действий в "Энергоатоме", но не может давать никаких показаний, ведь не имеет никакого отношения к этой компании и ее деятельности.



