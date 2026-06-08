Черкащина відкрила карти: скільки шкіл реально готові до повітряних тривог

У Черкаській області всі заклади загальної середньої освіти продовжують працювати в очному або змішаному форматі попри загрозу російських атак. Про це йдеться у відповіді Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації на офіційний запит інтернет-порталу "Коментарі".

Укриття для дітей у Черкаській області

Як повідомили в обласній адміністрації, станом на 4 червня 2026 року на території регіону налічується 415 закладів загальної середньої освіти. При цьому жодна школа не перейшла повністю на дистанційне навчання — усі заклади забезпечують освітній процес в очному або змішаному форматах.

Ключовою умовою для такої роботи залишається наявність укриттів. За інформацією Черкаської ОДА, для захисту учасників освітнього процесу використовуються 30 протирадіаційних укриттів та 414 найпростіших укриттів. Окрім того, школи мають можливість користуватися ще 160 захисними спорудами, які належать іншим суб’єктам господарювання.

Фактично йдеться про масштабну мережу безпечних локацій, без яких проведення занять у звичному форматі було б неможливим. Питання безпеки освітнього процесу залишається одним із найважливіших для регіону в умовах повномасштабної війни.

Значні кошти спрямовуються і на модернізацію захисної інфраструктури. За даними Управління освіти і науки, протягом 2024–2025 років на будівництво, капітальний та поточний ремонт укриттів у школах Черкащини з державного та місцевих бюджетів було використано понад 153 мільйони гривень.

Влада наголошує, що розвиток мережі укриттів залишається одним із пріоритетів, адже саме від їхньої готовності залежить можливість зберігати очний формат навчання навіть під час регулярних повітряних тривог. Водночас оприлюднені цифри свідчать, що система захисту освітніх закладів області продовжує розширюватися та адаптуватися до воєнних викликів.

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