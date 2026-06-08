Черкасская область открыла карты: сколько школ реально готовы к воздушным тревогам

В Черкасской области все заведения общего среднего образования продолжают работать в очном или смешанном формате, несмотря на угрозу российских атак. Об этом говорится в ответе Управления образования и науки Черкасской облгосадминистрации на официальный запрос интернет-портала "Комментарии".

Укрытия для детей в Черкасской области

Как сообщили в областной администрации, на 4 июня 2026 года на территории региона насчитывается 415 учреждений общего среднего образования. При этом ни одна школа не перешла полностью на дистанционное обучение – все заведения обеспечивают образовательный процесс в очном или смешанном форматах.

Ключевым условием для такой работы остается наличие укрытий. По информации Черкасской ОГА, для защиты участников образовательного процесса используются 30 противорадиационных укрытий и 414 простейших укрытий. Кроме того, школы могут пользоваться еще 160 защитными сооружениями, принадлежащими другим субъектам хозяйствования.

Фактически речь идет о масштабной сети безопасных локаций, без которых проведение занятий в привычном формате было бы невозможным. Вопрос безопасности образовательного процесса остается одним из важнейших для региона в условиях полномасштабной войны.

Значительные средства устремляются и на модернизацию защитной инфраструктуры. По данным Управления образования и науки, в течение 2024-2025 годов на строительство, капитальный и текущий ремонт укрытий в школах Черкасской области из государственного и местных бюджетов было использовано более 153 миллионов гривен.

Власти подчеркивают, что развитие сети укрытий остается одним из приоритетов, ведь именно от их готовности зависит возможность сохранять очный формат обучения даже во время регулярных воздушных тревог. В то же время, обнародованные цифры свидетельствуют, что система защиты образовательных учреждений области продолжает расширяться и адаптироваться к военным вызовам.

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