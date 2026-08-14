Черговий провал пропаганди Кремля: російські погрози про «сніг на голову» перетворили на українські меми

Збройні сили України та користувачі соцмереж висміяли чергові зимові погрози Міністерства оборони РФ, яка опублікувала цинічний пост із дроном-камікадзе. У відповідь на російське залякування українці створили серію влучних мемів.

Меми про "заморозки" від МО РФ. Фото з відкритих джерел

Міністерство оборони країни-агресорки спробувало влаштувати чергову хвилю залякування українців напередодні холодів. На своїх офіційних ресурсах російське відомство оприлюднило плакат із зображенням безпілотника "Шахед", доповнивши його цинічним підписом: "Як сніг на голову". Окрім цього, окупанти супроводили публікацію обіцянками влаштувати для України тотальну "заморозку" взимку.

Реакція українських військових на подібний шантаж виявилася максимально чіткою та безкомпромісною. У Стратегічному командуванні Збройних сил України оперативно відреагували на закиди ворога, натякнувши на продовження точкових ударів по нафтогазовій інфраструктурі ворога.

"Зігріємося вогнем російських НПЗ", — лаконічно відповіли у СтратКом ЗСУ, опублікувавши у відповідь кадр із палаючим нафтопереробним заводом у глибокому тилу РФ.

До масштабного висміювання російської пропаганди негайно долучилися й українські інтернет-користувачі. Соцмережі миттєво вибухнули хвилею іронічних мемів та пародійних постерів.

"Нам ваш сніг по…", — йдеться на одному з популярних зображень, де український дрон-перехоплювач збиває ворожу техніку. Інші автори нагадали росіянам про крилаті ракети, перефарбувавши їх на рожеві боєприпаси "Flamingo" з підписом "Та хоть камні с нєба".

Крапку в онлайн-дискусії поставили кадри з реальною знищеною технікою окупантів на тлі зимового пейзажу. Українці вкотре довели, що на будь-які залякування Кремля відповідають гумором та ще більшою підтримкою Сил оборони.

"Сніг зійде, відморозки — теж", — резюмували автори патріотичних мемів, демонструючи фото палаючих уламків чергового збитого "Шахеда" на засніженому українському полі.



