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Очередной провал пропаганды Кремля: российские угрозы о «снегах на голову» превратили в украинские мемы

«Согреемся огнем российских НПЗ»: ВСУ и соцсети мощно ответили на зимний шантаж Минобороны РФ

14 августа 2026, 15:38
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Недилько Ксения

Вооруженные силы Украины и пользователи соцсетей высмеяли очередные зимние угрозы Министерства обороны РФ, опубликовавшего циничный пост с дроном-камикадзе. В ответ на российское запугивание украинцы создали серию метких мемов.

Очередной провал пропаганды Кремля: российские угрозы о «снегах на голову» превратили в украинские мемы

Мемы о "заморозках" от МО РФ. Фото из открытых источников

Министерство обороны страны-агрессорки попыталось устроить очередную волну запугивания украинцев в преддверии холодов. На своих официальных ресурсах российское ведомство обнародовало плакат с изображением беспилотника "Шахед", дополнив его циничной подписью: "Как снег на голову". Кроме этого, оккупанты сопровождали публикацию обещаниями устроить для Украины тотальную "заморозку" зимой.

Реакция украинских военных на подобный шантаж оказалась максимально четкой и бескомпромиссной. В Стратегическом командовании Вооруженных сил Украины оперативно отреагировали на упреки врага, намекнув на продолжение точечных ударов по нефтегазовой инфраструктуре врага.

"Согреемся огнем российских НПЗ", — лаконично ответили в Страткоме ВСУ, опубликовав ответный кадр с горящим нефтеперерабатывающим заводом в глубоком тылу РФ.

Очередной провал пропаганды Кремля: российские угрозы о «снегах на голову» превратили в украинские мемы - фото 2

К масштабному высмеиванию российской пропаганды немедленно приобщились и украинские интернет-пользователи. Соцсети мгновенно разразились волной иронических мемов и пародийных постеров.

"Нам ваш снег по…" — говорится на одном из популярных изображений, где украинский дрон-перехватчик сбивает вражескую технику. Другие авторы напомнили россиянам о крылатых ракетах, перекрасив их в розовые боеприпасы "Flamingo" с подписью "Да хоть камни с неба".

Очередной провал пропаганды Кремля: российские угрозы о «снегах на голову» превратили в украинские мемы - фото 2
Очередной провал пропаганды Кремля: российские угрозы о «снегах на голову» превратили в украинские мемы - фото 2
Очередной провал пропаганды Кремля: российские угрозы о «снегах на голову» превратили в украинские мемы - фото 2

Точку в онлайн-дискуссии поставили кадры с реальной уничтоженной техникой оккупантов на фоне зимнего пейзажа. Украинцы еще раз доказали, что на любые устрашения Кремля отвечают юмором и еще большей поддержкой Сил обороны.

"Снег сойдет, отморозки тоже", — резюмировали авторы патриотических мемов, демонстрируя фото горящих обломков очередного сбитого "Шахеда" на заснеженном украинском поле.

Очередной провал пропаганды Кремля: российские угрозы о «снегах на голову» превратили в украинские мемы - фото 2
Очередной провал пропаганды Кремля: российские угрозы о «снегах на голову» превратили в украинские мемы - фото 2
Очередной провал пропаганды Кремля: российские угрозы о «снегах на голову» превратили в украинские мемы - фото 2




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