Черги на кордоні можуть стати рекордними: прикордонники звернулися до українців із важливим закликом

З настанням сезону відпусток навантаження на українські пункти пропуску різко зросло, а попереду мандрівників може чекати ще напруженіший період. У Державній прикордонній службі розповіли, як обрати оптимальний час для перетину кордону та уникнути тривалих черг.

Кордон України. Фото: з відкритих джерел

Спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що вже у червні кількість людей, які виїжджають з України, збільшилася приблизно на 200 тисяч порівняно з попереднім періодом. Основною причиною став старт літніх відпусток та шкільних канікул, що традиційно призводить до зростання пасажиропотоку.

За словами представника відомства, тим, хто планує поїздку за кордон, варто наперед враховувати завантаженість пунктів пропуску. Найбільш сприятливим часом для перетину кордону залишається ранковий годинник у робочі дні. Саме тоді потік автомобілів та пасажирів значно менший, ніж у вихідні.

У Держприкордонслужбі зазначають, що субота та неділя залишаються найскладнішими днями для подорожей. Цими днями фіксується максимальна кількість охочих виїхати з країни, через що очікування на деяких напрямках може розтягуватися на кілька годин.

Прикордонники також попереджають, що нинішнє зростання навантаження лише перша хвиля літнього сезону. Вже у серпні ситуація зміниться: очікується масове повернення українців додому, тому суттєво збільшиться потік на в'їзд до країни.

У відомстві радять заздалегідь перевіряти стан черг на офіційних інформаційних ресурсах та планувати маршрут із урахуванням завантаженості конкретних пунктів пропуску. Такий підхід дозволить суттєво скоротити час очікування та уникнути тривалого перебування у чергах у спеку.

Читайте також на порталі "Коментарі" великі черги на кордоні з Польщею: прикордонники пояснили причину напливу людей в Україну.



