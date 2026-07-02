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Очереди на границе могут стать рекордными: пограничники обратились к украинцам с важным призывом

В Госпогранслужбе предупредили о резком росте пассажиропотока и назвали часы, которые помогут избежать многочасового ожидания

2 июля 2026, 06:47
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Кравцев Сергей

С наступлением сезона отпусков нагрузка на украинские пункты пропуска резко возросла, а впереди путешественников может ждать еще более напряженный период. В Государственной пограничной службе рассказали, как выбрать оптимальное время для пересечения границы и избежать длительных очередей.

Очереди на границе могут стать рекордными: пограничники обратились к украинцам с важным призывом

Граница Украины. Фото: из открытых источников

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что уже в июне количество людей, выезжающих из Украины, увеличилось примерно на 200 тысяч по сравнению с предыдущим периодом. Основной причиной стал старт летних отпусков и школьных каникул, что традиционно приводит к росту пассажиропотока.

По словам представителя ведомства, тем, кто планирует поездку за границу, стоит заранее учитывать загруженность пунктов пропуска. Наиболее благоприятным временем для пересечения границы остаются утренние часы в рабочие дни. Именно тогда поток автомобилей и пассажиров значительно меньше, чем в выходные.

В Госпогранслужбе отмечают, что суббота и воскресенье остаются самыми сложными днями для путешествий. В эти дни фиксируется максимальное количество желающих выехать из страны, из-за чего ожидание на некоторых направлениях может растягиваться на несколько часов.

Пограничники также предупреждают, что нынешний рост нагрузки — лишь первая волна летнего сезона. Уже в августе ситуация изменится: ожидается массовое возвращение украинцев домой, поэтому существенно увеличится поток на въезд в страну.

В ведомстве советуют заранее проверять состояние очередей на официальных информационных ресурсах и планировать маршрут с учетом загруженности конкретных пунктов пропуска. Такой подход позволит существенно сократить время ожидания и избежать длительного пребывания в очередях в жаркую погоду.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/4139779-u-dpsu-poradili-najkrasij-cas-dla-peretinu-kordonu-bez-cerg.html
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