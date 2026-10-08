«Чекати ще років 100–150»: Дмитро Лубінець жорстко розкритикував стан готовності укриттів до зими

Українські захисні споруди потребують негайної та кардинальної модернізації напередодні холодів, коли через імовірні масовані обстріли громадянам доведеться перебувати там значно довше. Омбудсман Дмитро Лубінець у розмові з медіа висловив скептицизм щодо нинішнього стану справ, зазначивши, що за поточних темпів "років 100–150 нам треба ще почекати" до ідеальної готовності.

Дмитро Лубінець. Фото з відкритих джерел

Уповноважений з прав людини підкреслив, що концепція використання сховищ має докорінно змінитися. Людям потрібно створити умови для тривалого перебування, оскільки короткочасними візитами під час зимових повітряних тривог справа може не обмежитися.

"Не перебувати тимчасово, а прямо ночувати в укриттях і бомбосховищах, — окреслив нові вимоги до безпекових просторів Дмитро Лубінець. — Тому ми повинні готувати ся , що у нас кожне укриття, кожне бомбосховище, по-перше, повинно перетворитися на пункт незламності".

На думку правозахисника, влада та профільні служби припустилися помилки, створюючи ці два формати окремо один від одного. Пункти обігріву та захисні об'єкти вже давно мали функціонувати як єдине ціле.

Омбудсман деталізував, якими саме елементами життєзабезпечення мають бути наповнені підземні приміщення, щоб мінімізувати ризики для здоров'я громадян. За його словами, критично важливо забезпечити там постійне опалення, стабільну електроенергію, безперебійний мобільний зв’язок, запаси питної води, продовольства, а також сформувати аптечки з усім переліком необхідних ліків.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що питання захисту цивільного населення від регулярних повітряних ударів РФ залишається головним викликом для українських мегаполісів. Проте аналіз офіційних відповідей місцевої влади на журналістські запити свідчить про разючий контраст між діями регіонів та столиці. У той час як прифронтові Харків та Одеса, а також тиловий Львів звітують про масштабне будівництво нових підземних та наземних захисних споруд, у Києві за майже п'ять років повномасштабного вторгнення фактично не було створено нової масштабної інфраструктури для безпеки громадян.