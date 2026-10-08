«Ждать еще лет 100–150»: Дмитрий Лубинец жестко раскритиковал состояние готовности укрытий к зиме

Украинские защитные сооружения нуждаются в немедленной и кардинальной модернизации накануне холодов, когда из-за вероятных массированных обстрелов гражданам придется находиться там значительно дольше. Омбудсман Дмитрий Лубинец в разговоре с медиа выразил скептицизм по поводу нынешнего положения дел, отметив, что при текущих темпах "лет 100–150 нам нужно еще подождать" до идеальной готовности.

Дмитрий Лубинец. Фото из открытых источников

Уполномоченный по правам человека подчеркнул, что концепция использования убежищ должна коренным образом измениться. Людям нужно создать условия для длительного пребывания, поскольку кратковременными визитами во время зимних воздушных тревог дело может не ограничиться.

"Не находиться временно, а прямо ночевать в укрытиях и бомбоубежищах, — очертил новые требования к пространствам безопасности Дмитрий Лубинец. — Поэтому мы должны готовиться , что у нас каждое укрытие, каждое бомбоубежище, во-первых, должно превратиться в пункт несокрушимости".

По мнению правозащитника, власти и профильные службы допустили ошибку, создавая эти два формата отдельно друг от друга. Пункты обогрева и защитные объекты уже давно должны были функционировать как единое целое.

Омбудсман детализировал, какими элементами жизнеобеспечения должны быть наполнены подземные помещения, чтобы минимизировать риски для здоровья граждан. По его словам, критически важно обеспечить там постоянное отопление, стабильную электроэнергию, бесперебойную мобильную связь, запасы питьевой воды, продовольствия, а также сформировать аптечки со всем перечнем необходимых лекарств.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вопрос защиты гражданского населения от регулярных воздушных ударов РФ остается главным вызовом для украинских мегаполисов. Однако анализ официальных ответов местных властей на журналистские запросы свидетельствует о поразительном контрасте между действиями регионов и столицы. В то время как прифронтовые Харьков и Одесса, а также тыловой Львов отчитываются о масштабном строительстве новых подземных и наземных защитных сооружений, в Киеве за почти пять лет полномасштабного вторжения фактически не была создана новая масштабная инфраструктура для безопасности граждан.