Частину України з'єднають з Євросоюзом: подробиці
НОВИНИ

Частину України з'єднають з Євросоюзом: подробиці

В західних областях України побудують євроколії: Міністерство фінансів України

10 листопада 2025, 20:32
Автор:
Кречмаровская Наталия

Українську залізницю інтегрують до європейської транспортної мережі TEN-T. Про етапи реалізації програми розповів заступник Міністра фінансів України Олександр Кава в ході зустріч із керівництвом і членами Американської торговельної палати в Україні (ACC), а також представниками українського бізнесу. 

Частину України з'єднають з Євросоюзом: подробиці

Україна-ЄС. Фото з відкритих джерел

У Мінфіні пояснили, що Україна вже отримує грантове співфінансування від ЄС — 50% вартості проєктів у межах програми Connecting Europe Facility (CEF), яке спрямовується на розвиток євроколії та логістичних маршрутів.

“Цього року Уряд вже побудував євроколію стандарту 1435 мм від Чопа до Ужгорода протяжністю 22 км, а у 2026-му плануємо старт робіт на напрямку від польського кордону до Львова. У середньостроковій перспективі євроколія має з’явитися також у Чернівцях та Луцьку. Реалізація цих проєктів планується в межах Connecting Europe Facility (CEF), яка покриває 50% вартості витрат. Також триває електрифікація ділянки євроколії Чоп — Ужгород, яку планується завершити до літа 2026 року”, — зазначив Кава.

Також, як зазначили в Мінфіні, сторони торкнулися питання державної підтримки дорожньої галузі у 2026 році. 

“Через війну та високий рівень дефіциту бюджету держава зберігає пріоритет фінансування оборонних і безпекових потреб, водночас розвиток транспортної інфраструктури залишається ключовим чинником відновлення економіки”, — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що рекордна за два роки кількість українців отримала тимчасовий захист в Європейському союзі у вересні 2025 року.




Джерело: https://mof.gov.ua/uk/news/dvopoverkhovi_vagoni_i_ievrokoliia_do_lvova_u_2026_rotsi_minfin_ta_amerikanska_torgovelna_palata_obgovorili_investitsii_u_transportnu_infrastrukturu-5409
