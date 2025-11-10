Частину України з'єднають з Євросоюзом: подробиці

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Українську залізницю інтегрують до європейської транспортної мережі TEN-T. Про етапи реалізації програми розповів заступник Міністра фінансів України Олександр Кава в ході зустріч із керівництвом і членами Американської торговельної палати в Україні (ACC), а також представниками українського бізнесу.
Україна-ЄС. Фото з відкритих джерел
У Мінфіні пояснили, що Україна вже отримує грантове співфінансування від ЄС — 50% вартості проєктів у межах програми Connecting Europe Facility (CEF), яке спрямовується на розвиток євроколії та логістичних маршрутів.
Також, як зазначили в Мінфіні, сторони торкнулися питання державної підтримки дорожньої галузі у 2026 році.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що рекордна за два роки кількість українців отримала тимчасовий захист в Європейському союзі у вересні 2025 року.