Часть Украины соединят с Евросоюзом: подробности

Украинскую железную дорогу интегрируют в европейскую транспортную сеть TEN-T. Об этапах реализации программы рассказал заместитель Министра финансов Украины Александр Кава в ходе встречи с руководством и членами Американской торговой палаты в Украине (ACC), а также представителями украинского бизнеса.

Украина-ЕС. Фото из открытых источников

В Минфине пояснили, что Украина уже получает грантовое софинансирование от ЕС — 50% стоимости проектов в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF), направленной на развитие евроколей и логистических маршрутов.

"В этом году Правительство уже построило евроколею стандарта 1435 мм от Чопа до Ужгорода протяженностью 22 км, а в 2026-м планируем старт работ на направлении от польской границы до Львова. В среднесрочной перспективе евроколея должна появиться также в Черновцах и Луцке. Реализация этих проектов планируется в пределах Connect стоимости расходов Также продолжается электрификация участка евроколеи Чоп — Ужгород, который планируется завершить к лету 2026 года”, — отметил Кава.

Также, как отметили в Минфине, стороны коснулись вопроса государственной поддержки дорожной отрасли в 2026 году.

"Из-за войны и высокий уровень дефицита бюджета государство сохраняет приоритет финансирования оборонных и безопасности потребностей, в то же время развитие транспортной инфраструктуры остается ключевым фактором восстановления экономики", — говорится в сообщении.

