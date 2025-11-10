Часть Украины соединят с Евросоюзом: подробности

Рубрики
Украинскую железную дорогу интегрируют в европейскую транспортную сеть TEN-T. Об этапах реализации программы рассказал заместитель Министра финансов Украины Александр Кава в ходе встречи с руководством и членами Американской торговой палаты в Украине (ACC), а также представителями украинского бизнеса.
Украина-ЕС. Фото из открытых источников
В Минфине пояснили, что Украина уже получает грантовое софинансирование от ЕС — 50% стоимости проектов в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF), направленной на развитие евроколей и логистических маршрутов.
Также, как отметили в Минфине, стороны коснулись вопроса государственной поддержки дорожной отрасли в 2026 году.
