Частина українців залишиться без пенсії: кого це стосується

Помилковою думкою є те, що в Україні пенсійні виплати є довічними. Є певні випадки, коли пенсійні виплати можуть бути призупинені або повністю скасовані. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомили у Пенсійному фонді.

Пенсії. Фото: з відкритих джерел

Фахівці пояснюють, що підстави для припинення нарахування пенсій стосуються восьми категорій пенсіонерів, для яких виявлено обставини, несумісні з подальшим отриманням виплат.

Перша категорія – пенсіонери, які подали неправдиві дані. Якщо виплати призначені на підставі документів із неперевіреною інформацією, пенсію скасують після перевірки.

Друга категорія – люди, які виїхали за кордон на постійне проживання. Якщо міждержавними угодами не передбачено інше, такі особи не мають права на українську пенсію.

Третя категорія – пенсіонери, які добровільно відмовилися від виплат. Це можливо у разі тимчасового проживання за межами України, коли людина написала заяву про припинення виплати.

Четверта категорія – особи, які померли або визнані безвісти зниклими. Виплати зупиняються у разі смерті пенсіонера, а також якщо його офіційно визнано безвісти зниклим чи оголошено померлим.

П’ята категорія – пенсіонери, яким надано статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Такі випадки регулюються законом про правовий статус зниклих безвісти під час воєнних дій або надзвичайних ситуацій.

Шоста категорія – особи, які півроку не отримували пенсію. Якщо пенсіонер не звертається по виплату протягом пів року, її нарахування призупиняється.

Сьома категорія – ті, хто не пройшов фізичну ідентифікацію. Якщо пенсіонер не підтвердив свою особу у встановленому порядку, виплата блокується до моменту проходження перевірки.

Також без виплат можуть залишитися інші категорії. Серед них – особи, які втратили статус інваліда, пенсіонери за вислугу років, що повернулися на роботу за спеціальністю, або діти, які завершили навчання й більше не мають права на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Відновлення виплат можливе після з’ясування обставин і усунення причин припинення. Рішення про поновлення приймає територіальний орган Пенсійного фонду протягом десяти днів після звернення пенсіонера.

