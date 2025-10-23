Часть украинцев останется без пенсии: кого это касается

Ошибочным мнением является то, что в Украине пенсионные выплаты пожизненны. Есть некоторые случаи, когда пенсионные выплаты могут быть приостановлены или полностью отменены. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Пенсии. Фото: из открытых источников

Специалисты объясняют, что основания для прекращения начисления пенсий относятся к восьми категориям пенсионеров, для которых выявлены обстоятельства, несовместимые с последующим получением выплат.

Первая категория – пенсионеры, предоставившие ложные данные. Если выплаты назначены из документов с непроверенной информацией, пенсию отменят после проверки.

Вторая категория – люди, уехавшие за границу на постоянное проживание. Если межгосударственными соглашениями не предусмотрено иное, такие лица не имеют права на украинскую пенсию.

Третья категория – пенсионеры, добровольно отказавшиеся от выплат. Это возможно в случае временного проживания вне Украины, когда человек написал заявление о прекращении выплаты.

Четвертая категория – лица, умершие или признанные без вести пропавшими. Выплаты останавливаются в случае смерти пенсионера, а также если он официально признан без вести пропавшим или объявлен умершим.

Пятая категория – пенсионеры, которым предоставлен статус лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Такие случаи регулируются законом о правовом статусе пропавших без вести во время военных действий или чрезвычайных ситуаций.

Шестая категория – лица, полгода не получавшие пенсию. Если пенсионер не обращается за выплатой в течение полугода, то ее начисление приостанавливается.

Седьмая категория – те, кто не прошел физическую идентификацию. Если пенсионер не подтвердил свое лицо в установленном порядке, то выплата блокируется до момента прохождения проверки.

Также без выплат могут остаться другие категории. Среди них – лица, лишившиеся статуса инвалида, пенсионеры за выслугу лет, вернувшихся на работу по специальности, или дети, которые завершили обучение и больше не имеют права на пенсию в связи с потерей кормильца.

Возобновление выплат возможно после выяснения обстоятельств и устранения причин прекращения. Решение о возобновлении принимается территориальным органом Пенсионного фонда в течение десяти дней после обращения пенсионера.

