Це вже за межею: Папа Римський звернувся із важливим закликом до РФ та України

Папа Римський Лев XIV знову виступив із закликом припинити війну між Росією та Україною. Під час традиційної недільної молитви "Ангел Господній" понтифік висловив глибоке занепокоєння збільшенням числа загиблих та поранених серед цивільного населення.

Папа Римський Лев XIV. Фото: з відкритих джерел

За словами глави Католицької церкви, трагічні події відбуваються все частіше, а їхніми жертвами стають, зокрема, діти. Він наголосив, що мирне населення має бути захищене незалежно від того, на якій території відбуваються бойові дії.

"Я закликаю до припинення конфлікту", — заявив Лев XIV.

Понтифік також закликав сторони дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права. Він зазначив, що те, що відбувається, призводить до постійного зростання кількості жертв серед людей, які безпосередньо не беруть участь у бойових діях.

Лев XIV вже неодноразово говорив про необхідність завершити війну Росії проти України. Тему війни він порушував ще у своєму першому зверненні після обрання на папський престол у 2025 році.

Reuters нагадує, що, за даними ООН, за майже чотири з половиною роки повномасштабної війни загинуло понад 16 тисяч мирних жителів України. При цьому у 2026 році ситуація із втратами серед цивільного населення суттєво погіршилася. Однією з причин стало активне застосування Росією ракет та безпілотників.

Як останні приклади Reuters наводить російський авіаудар по Одесі, в результаті якого було поранено восьмеро людей. При цьому видання також зазначає повідомлення російської влади про наслідки атак безпілотників на території РФ.

Заклик понтифіка прозвучав на тлі ударів по містах та інфраструктурі обох країн. У Ватикані наголошують на необхідності захисту цивільних та припинення насильства, проте поки що заклики до миру не призвели до зупинки бойових дій.

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