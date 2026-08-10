Это уже за гранью: Папа Римский обратился с важным призывом к РФ и Украине

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Кравцев Сергей
Папа Римский Лев XIV вновь выступил с призывом прекратить войну между Россией и Украиной. Во время традиционной воскресной молитвы "Ангел Господень" понтифик выразил глубокую обеспокоенность увеличением числа погибших и раненых среди гражданского населения.
Папа Римский Лев XIV. Фото: из открытых источников
По словам главы Католической церкви, трагические события происходят все чаще, а их жертвами становятся в том числе дети. Он подчеркнул, что мирное население должно быть защищено независимо от того, на какой территории происходят боевые действия.
Понтифик также призвал стороны придерживаться норм международного гуманитарного права. Он отметил, что происходящее приводит к постоянному росту числа жертв среди людей, которые непосредственно не участвуют в боевых действиях.
Лев XIV уже неоднократно говорил о необходимости завершить войну России против Украины. Тему войны он поднимал еще в своем первом обращении после избрания на папский престол в 2025 году.
Reuters напоминает, что, согласно данным ООН, за почти четыре с половиной года полномасштабной войны погибли более 16 тысяч мирных жителей Украины. При этом в 2026 году ситуация с потерями среди гражданского населения существенно ухудшилась. Одной из причин стало активное применение Россией ракет и беспилотников.
В качестве последних примеров Reuters приводит российский авиаудар по Одессе, в результате которого были ранены восемь человек. При этом издание также отмечает сообщения российских властей о последствиях атак беспилотников на территории РФ.
Призыв понтифика прозвучал на фоне продолжающихся ударов по городам и инфраструктуре обеих стран. В Ватикане подчеркивают необходимость защиты гражданских и прекращения насилия, однако пока призывы к миру не привели к остановке боевых действий.
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