Это уже за гранью: Папа Римский обратился с важным призывом к РФ и Украине

Папа Римский Лев XIV вновь выступил с призывом прекратить войну между Россией и Украиной. Во время традиционной воскресной молитвы "Ангел Господень" понтифик выразил глубокую обеспокоенность увеличением числа погибших и раненых среди гражданского населения.

Папа Римский Лев XIV. Фото: из открытых источников

По словам главы Католической церкви, трагические события происходят все чаще, а их жертвами становятся в том числе дети. Он подчеркнул, что мирное население должно быть защищено независимо от того, на какой территории происходят боевые действия.

"Я призываю к прекращению конфликта", — заявил Лев XIV.

Понтифик также призвал стороны придерживаться норм международного гуманитарного права. Он отметил, что происходящее приводит к постоянному росту числа жертв среди людей, которые непосредственно не участвуют в боевых действиях.

Лев XIV уже неоднократно говорил о необходимости завершить войну России против Украины. Тему войны он поднимал еще в своем первом обращении после избрания на папский престол в 2025 году.

Reuters напоминает, что, согласно данным ООН, за почти четыре с половиной года полномасштабной войны погибли более 16 тысяч мирных жителей Украины. При этом в 2026 году ситуация с потерями среди гражданского населения существенно ухудшилась. Одной из причин стало активное применение Россией ракет и беспилотников.

В качестве последних примеров Reuters приводит российский авиаудар по Одессе, в результате которого были ранены восемь человек. При этом издание также отмечает сообщения российских властей о последствиях атак беспилотников на территории РФ.

Призыв понтифика прозвучал на фоне продолжающихся ударов по городам и инфраструктуре обеих стран. В Ватикане подчеркивают необходимость защиты гражданских и прекращения насилия, однако пока призывы к миру не привели к остановке боевых действий.

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