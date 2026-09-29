«Це все вже було»: Ганна Маляр прокоментувала кадровий аудит Драпатого в Генштабі

Рішення нового Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого щодо проведення кадрового перегляду у Генеральному штабі є абсолютно правильним, проте аналогічні реформи українська армія вже проходила два роки тому. Про це заявила колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Ганна Маляр. Фото з відкритих джерел

Аналізуючи ініціативу нового керівництва щодо переведення офіцерів без бойового бекграунду в діючі підрозділи, ексчиновниця зазначила, що подібні кроки не є новими для оборонного відомства.

"Це дуже мудре рішення, — підкреслює Ганна Маляр, — однак просто нагадаю, що абсолютно всі ці заходи вже повністю реалізовувалися у лютому та березні 2024 року".

Вона зауважила, що масштабний кадровий аудит був серед першочергових кроків попереднього військового командування Сирського [2024 року]. Саме тоді наявність досвіду безпосередньої участі в боях стала ключовою умовою для кар'єрного зростання офіцерського складу.

За словами ексзаступниці міністра, ще тоді було впроваджено жорстке правило: управлінські крісла в апараті Головнокомандувача, Генштабі та інших керівних структурах мали право займати виключно ті особи, які пройшли фронт, починаючи з повномасштабного вторгнення 2022 року.

"Крім того, під час тогочасного аудиту вдалося виявити величезну кількість військових, які перебували у статусі прикомандированих до тилових підрозділів, — розповідає Маляр, описуючи результати попередньої чистки: — Це стосувалося як структур Збройних Сил, так і самого Міністерства оборони. У підсумку десятки тисяч людей тоді були відправлені безпосередньо на лінію зіткнення".

Таким чином, нинішня ініціатива команди Драпатого є продовженням та закономірним відновленням практики суворого відбору управлінців, яка вже доводила свою ефективність на практиці.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Генеральному штабі Збройних Сил України стартував процес кадрового аудиту та перегляду посад. Ініціатором цих змін став новий Головнокомандувач Михайло Драпатий, чия команда прагне довірити управління військами людям із реальним досвідом бойових дій.