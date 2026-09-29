«Это все уже было»: Анна Маляр прокомментировала кадровый аудит Драпатого в Генштабе

Решение нового Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого относительно проведения кадрового пересмотра в Генеральном штабе абсолютно правильно, однако аналогичные реформы украинская армия уже проходила два года назад. Об этом заявила бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Анна Маляр. Фото из открытых источников

Анализируя инициативу нового руководства по переводу офицеров без боевого бекграунда в действующие подразделения, экс-чиновница отметила, что подобные шаги не являются новыми для оборонного ведомства.

"Это очень мудрое решение, — подчеркивает Анна Маляр, — однако просто напомню, что все эти мероприятия уже полностью реализовывались в феврале и марте 2024 года".

Она отметила, что масштабный кадровый аудит был среди первоочередных шагов предыдущего военного командования Сырского [2024]. В это время наличие опыта непосредственного участия в боях стало ключевым условием для карьерного роста офицерского состава.

По словам экс-замминистра, еще тогда было внедрено жесткое правило: управленческие кресла в аппарате Главнокомандующего, Генштабе и других руководящих структурах имели право занимать исключительно те лица, которые прошли фронт, начиная с полномасштабного вторжения 2022 года.

"Кроме того, во время аудита тогда удалось выявить огромное количество военных, которые находились в статусе прикомандированных к тыловым подразделениям, — рассказывает Маляр, описывая результаты предварительной чистки: — Это касалось как структур Вооруженных Сил, так и самого Министерства обороны. В результате десятки тысяч человек тогда были отправлены непосредственно на линию столкновения".

Таким образом, нынешняя инициатива команды Драпатого является продолжением и закономерным восстановлением практики строгого отбора управленцев, уже доказывающей свою эффективность на практике.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины стартовал процесс кадрового аудита и пересмотра должностей. Инициатором этих изменений стал новый Главнокомандующий Михаил Драпатый, чья команда стремится доверить управление войсками людям с опытом боевых действий.