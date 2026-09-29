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«Это все уже было»: Анна Маляр прокомментировала кадровый аудит Драпатого в Генштабе

Мудрый шаг или повторение пройденного? Маляр отреагировала на планы нового Главкома отправить штабистов на фронт

29 сентября 2026, 12:50
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Недилько Ксения

Решение нового Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого относительно проведения кадрового пересмотра в Генеральном штабе абсолютно правильно, однако аналогичные реформы украинская армия уже проходила два года назад. Об этом заявила бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Это все уже было»: Анна Маляр прокомментировала кадровый аудит Драпатого в Генштабе

Анна Маляр. Фото из открытых источников

Анализируя инициативу нового руководства по переводу офицеров без боевого бекграунда в действующие подразделения, экс-чиновница отметила, что подобные шаги не являются новыми для оборонного ведомства.

"Это очень мудрое решение, — подчеркивает Анна Маляр, — однако просто напомню, что все эти мероприятия уже полностью реализовывались в феврале и марте 2024 года".

Она отметила, что масштабный кадровый аудит был среди первоочередных шагов предыдущего военного командования Сырского [2024]. В это время наличие опыта непосредственного участия в боях стало ключевым условием для карьерного роста офицерского состава.

По словам экс-замминистра, еще тогда было внедрено жесткое правило: управленческие кресла в аппарате Главнокомандующего, Генштабе и других руководящих структурах имели право занимать исключительно те лица, которые прошли фронт, начиная с полномасштабного вторжения 2022 года.

"Кроме того, во время аудита тогда удалось выявить огромное количество военных, которые находились в статусе прикомандированных к тыловым подразделениям, — рассказывает Маляр, описывая результаты предварительной чистки: — Это касалось как структур Вооруженных Сил, так и самого Министерства обороны. В результате десятки тысяч человек тогда были отправлены непосредственно на линию столкновения".

Таким образом, нынешняя инициатива команды Драпатого является продолжением и закономерным восстановлением практики строгого отбора управленцев, уже доказывающей свою эффективность на практике.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины стартовал процесс кадрового аудита и пересмотра должностей. Инициатором этих изменений стал новый Главнокомандующий Михаил Драпатый, чья команда стремится доверить управление войсками людям с опытом боевых действий.



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