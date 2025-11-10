"Це все надовго": українцям розповіли жахаючу перспективу на найближчу зиму

Масований ракетний удар Росії по Україні в ніч на 8 листопада спричинив серйозні пошкодження енергетичної та газової інфраструктури та повну зупинку генерації держкомпанії "Центренерго". Експерти оцінюють втрати в енергосистемі щонайменше у 1 ГВт, що однозначно призведе до тривалих відключень електроенергії, повідомляє "Економічна правда".

Фото: 24 Канал

Ця ніч стала однією з найскладніших для української енергосистеми. Найбільше постраждала "Центренерго", генерація якої практично зупинилась. Зміївська ТЕС на Харківщині та Трипільська ТЕС на Київщині були зруйновані в результаті ракетних атак. Сильні пошкодження отримала й Придніпровська ТЕС компанії ДТЕК. Також постраждали ключові об’єкти "Укренерго" та обленерго, що відповідають за передачу та розподіл електроенергії по країні.

Не оминули атак і гідроелектростанції. Кременчуцька ГЕС у Світловодську на Кіровоградщині була атакована дронами та ракетами, що відчули місцеві громади. Крім того, ворожі обстріли зачепили газову та нафтову інфраструктуру. Постраждали "Укргазвидобування", "Укрнафта" та Smart Energy. В одному з об’єктів у Харківській області загинув працівник.

Для "Нафтогазу" це вже дев’ята атака на газову інфраструктуру з початку жовтня. Фахівці працюють над стабілізацією системи, але процес відновлення потребує часу.

Енергетики попереджають: дефіцит електроенергії лише зростатиме. Представники уряду зазначають, що скасування графіків відключень наразі неможливе. Навіть часткове відновлення генерації потребує вимкнення обладнання для ремонту, і швидко повернути в роботу Трипільську та Зміївську ТЕС не вдасться.

За прогнозами експертів, у найближчі тижні країна житиме в режимі 3-4 черг відключень, з поступовою стабілізацією до двох черг, а потім однієї. Проте у прикордонних та прифронтових областях удари та відключення можуть залишатися постійними протягом всієї зими.

